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EQS-AFR: Telekom Austria AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

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EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Telekom Austria AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
Telekom Austria AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

21.07.2026 / 18:11 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Hiermit gibt die Telekom Austria AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch
Ort: https://a1.com/wp-content/uploads/sites/6/2026/07/A1-Group_Halbjahresfinanzbericht-2026-1.pdf

Sprache: Englisch
Ort: https://a1.com/wp-content/uploads/sites/6/2026/07/A1-Group_Half-Year-Financial-Report-2026-1.pdf

21.07.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Telekom Austria AG
Lassallestrasse 9
1020 Wien
Österreich
Internet: www.a1.group
LEI Code: 529900KCNFQU5OJH7L33

 
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2369524  21.07.2026 CET/CEST

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19.03.13 Telekom Austria verkaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.03.13 Telekom Austria halten Deutsche Bank AG
23.11.12 Telekom Austria buy Citigroup Corp.
15.11.12 Telekom Austria buy Deutsche Bank AG
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