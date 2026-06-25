EQS-AFR: Telekom Austria AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
Werte in diesem Artikel
|
EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Telekom Austria AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Werbung
Hiermit gibt die Telekom Austria AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort: https://a1.com/wp-content/uploads/sites/6/2026/07/A1-Group_Halbjahresfinanzbericht-2026-1.pdf
Sprache: Englisch
Ort: https://a1.com/wp-content/uploads/sites/6/2026/07/A1-Group_Half-Year-Financial-Report-2026-1.pdf
21.07.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Telekom Austria AG
|Lassallestrasse 9
|1020 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.a1.group
|LEI Code:
|529900KCNFQU5OJH7L33
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2369524 21.07.2026 CET/CEST
Ausgewählte Hebelprodukte auf Telekom Austria
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Telekom Austria
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Telekom Austria Aktie News
Telekom Austria Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Telekom Austria nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.03.13
|Telekom Austria verkaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.03.13
|Telekom Austria halten
|Deutsche Bank AG
|23.11.12
|Telekom Austria buy
|Citigroup Corp.
|15.11.12
|Telekom Austria buy
|Deutsche Bank AG
|15.11.12
|Telekom Austria reduce
|Nomura