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EQS-AFR: Telekom Austria AG: Release of a Financial report

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Telekom Austria AG
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EQS Dissemination of Financial Reports: Telekom Austria AG / Release of Financial Reports
Telekom Austria AG: Release of a Financial report

21.07.2026 / 18:11 CET/CEST
Announcement according to Article 125 BörseG transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

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Telekom Austria AG hereby announces that the Financial report (half-year) is immediately available under the following internet address:

Report Type: Financial report (half-year) according to § 125 BörseG

Language: German
Address: https://a1.com/wp-content/uploads/sites/6/2026/07/A1-Group_Halbjahresfinanzbericht-2026-1.pdf

Language: English
Address: https://a1.com/wp-content/uploads/sites/6/2026/07/A1-Group_Half-Year-Financial-Report-2026-1.pdf

21.07.2026 CET/CEST
View original content: EQS News

Language: English
Company: Telekom Austria AG
Lassallestrasse 9
1020 Vienna
Austria
Internet: www.a1.group
LEI Code: 529900KCNFQU5OJH7L33

 
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2369524  21.07.2026 CET/CEST

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19.03.13 Telekom Austria verkaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.03.13 Telekom Austria halten Deutsche Bank AG
23.11.12 Telekom Austria buy Citigroup Corp.
15.11.12 Telekom Austria buy Deutsche Bank AG
15.11.12 Telekom Austria reduce Nomura