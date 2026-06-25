EQS-AFR: Telekom Austria AG: Release of a Financial report
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EQS Dissemination of Financial Reports: Telekom Austria AG
/ Release of Financial Reports
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Telekom Austria AG hereby announces that the Financial report (half-year) is immediately available under the following internet address:
Report Type: Financial report (half-year) according to § 125 BörseG
Language: German
Address: https://a1.com/wp-content/uploads/sites/6/2026/07/A1-Group_Halbjahresfinanzbericht-2026-1.pdf
Language: English
Address: https://a1.com/wp-content/uploads/sites/6/2026/07/A1-Group_Half-Year-Financial-Report-2026-1.pdf
21.07.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Telekom Austria AG
|Lassallestrasse 9
|1020 Vienna
|Austria
|Internet:
|www.a1.group
|LEI Code:
|529900KCNFQU5OJH7L33
|End of News
|EQS News Service
|
2369524 21.07.2026 CET/CEST
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|Datum
|Rating
|Analyst
|19.03.13
|Telekom Austria verkaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.03.13
|Telekom Austria halten
|Deutsche Bank AG
|23.11.12
|Telekom Austria buy
|Citigroup Corp.
|15.11.12
|Telekom Austria buy
|Deutsche Bank AG
|15.11.12
|Telekom Austria reduce
|Nomura