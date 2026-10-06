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EQS-AFR: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

06.10.2026 / 11:45 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Hiermit gibt die thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 15.12.2027
Ort: https://investors.thyssenkrupp-nucera.com/de/investoren/publikationen

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 15.12.2027
Ort: https://investors.thyssenkrupp-nucera.com/investors/publications

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 11.05.2027
Ort: https://investors.thyssenkrupp-nucera.com/de/investoren/publikationen

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 11.05.2027
Ort: https://investors.thyssenkrupp-nucera.com/investors/publications

06.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
Freie-Vogel-Str. 385 a
44269 Dortmund
Deutschland
Internet: www.thyssenkrupp-nucera.com
LEI Code: 549300T0K3CI2C25SC77

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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2411164  06.10.2026 CET/CEST

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thyssenkrupp nucera Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für thyssenkrupp nucera nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
25.08.26 thyssenkrupp nucera Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.06.26 thyssenkrupp nucera Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11.05.26 thyssenkrupp nucera Outperform RBC Capital Markets
20.03.26 thyssenkrupp nucera Neutral Goldman Sachs Group Inc.
19.03.26 thyssenkrupp nucera Buy Deutsche Bank AG

Information

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