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EQS-AFR: TUI AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

06.05.26 13:36 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
TUI AG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: TUI AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
TUI AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

06.05.2026 / 13:36 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die TUI AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026
Ort: https://www.tuigroup.com/de/investoren/veroeffentlichungen/finanzergebnisse?filter=fy26-q2-h1

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026
Ort: https://www.tuigroup.com/en/investors/publications/financial-results?filter=fy26-q2-h1

06.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: TUI AG
Karl-Wiechert-Allee 23
30625 Hannover
Deutschland
Internet: www.tuigroup.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2322456  06.05.2026 CET/CEST

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