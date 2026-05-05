EQS-AFR: TUI AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: TUI AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
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Hiermit gibt die TUI AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026
Ort: https://www.tuigroup.com/de/investoren/veroeffentlichungen/finanzergebnisse?filter=fy26-q2-h1
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026
Ort: https://www.tuigroup.com/en/investors/publications/financial-results?filter=fy26-q2-h1
06.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|TUI AG
|Karl-Wiechert-Allee 23
|30625 Hannover
|Deutschland
|Internet:
|www.tuigroup.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2322456 06.05.2026 CET/CEST
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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