DAX24.458 -1,0%Est505.998 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6700 -1,9%Nas24.369 -0,4%Bitcoin63.942 +1,6%Euro1,1782 +0,4%Öl93,12 +0,8%Gold4.824 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 ITM Power A0B57L Commerzbank CBK100 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahost-Konflikt im Blick: DAX in Rot -- Wall Street tiefer -- Alphabet verhandelt mit Marvell über KI-Chips -- NEL, ITM Power, BYD, DroneShield, Siemens Energy, VW, Lufthansa & Co. im Fokus
Top News
Meta-Aktie im Blick: Social-Media-Gigant plant offenbar großen Stellenabbau wegen KI Meta-Aktie im Blick: Social-Media-Gigant plant offenbar großen Stellenabbau wegen KI
Aktien von Alphabet und Marvell im Fokus: Offenbar Verhandlungen um neue KI-Chips Aktien von Alphabet und Marvell im Fokus: Offenbar Verhandlungen um neue KI-Chips
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EQS-AFR: Turbon AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

20.04.26 14:59 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Turbon AG
2,32 EUR 0,30 EUR 14,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

EQS Preliminary announcement financial reports: Turbon AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Turbon AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

20.04.2026 / 14:59 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Turbon AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Annual financial report

Language: German
Date of disclosure: April 28, 2026
Address: https://www.turbon.de/de/investor-relations/finanzberichte.aspx

Report Type: Annual financial report of the group

Language: German
Date of disclosure: April 28, 2026
Address: https://www.turbon.de/de/investor-relations/finanzberichte.aspx

20.04.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Turbon AG
Zum Ludwigstal 14 - 16
45527 Hattingen
Germany
Internet: http://www.turbon.de

 
End of News EQS News Service

2311284  20.04.2026 CET/CEST

Nachrichten zu Turbon AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Turbon AG

DatumRatingAnalyst
01.06.2007Turbon kaufenFalkenbrief
06.06.2005Turbon verkaufenSdK AktionärsNews
DatumRatingAnalyst
01.06.2007Turbon kaufenFalkenbrief
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst
06.06.2005Turbon verkaufenSdK AktionärsNews

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Turbon AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen