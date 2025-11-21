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EQS-AFR: Turbon AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

20.04.26 14:59 Uhr
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Aktien
Turbon AG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Turbon AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Turbon AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

20.04.2026 / 14:59 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Turbon AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 28.04.2026
Ort: https://www.turbon.de/de/investor-relations/finanzberichte.aspx

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 28.04.2026
Ort: https://www.turbon.de/de/investor-relations/finanzberichte.aspx

20.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Turbon AG
Zum Ludwigstal 14 - 16
45527 Hattingen
Deutschland
Internet: http://www.turbon.de

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2311284  20.04.2026 CET/CEST

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