DAX 25.099 +1,4%ESt50 6.281 +1,1%MSCI World 4.789 +0,1%Top 10 Crypto 8,45 -0,9%Nas 24.976 -0,6%Bitcoin 57.376 +0,0%Euro 1,1411 +0,2%Öl 90,6 -6,4%Gold 4.098 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

EQS-AFR: Uniper SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

Werte in diesem Artikel
Aktien
Uniper
42.40 EUR -0.30 EUR -0.70 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

EQS Preliminary announcement financial reports: Uniper SE / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Uniper SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

27.07.2026 / 08:00 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Werbung

Uniper SE hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Financial report of the group (half-year/Q2)

Language: German
Date of disclosure: August 11, 2026
Address: https://www.uniper.energy/de/investoren/finanzberichte-und-praesentationen

Language: English
Date of disclosure: August 11, 2026
Address: https://www.uniper.energy/investors/reports-and-presentations

27.07.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Uniper SE
Holzstraße 6
40221 Dusseldorf
Germany
Internet: www.uniper.energy
LEI Code: 549300UXRTWGIBZQ4J67

 
End of News EQS News Service
Werbung

2371316  27.07.2026 CET/CEST

Aktuelle Uniper Aktie News

Werbung

Uniper Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Uniper nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
25.10.23 Uniper Sell UBS AG
27.07.23 Uniper Hold Deutsche Bank AG
26.07.23 Uniper Sell UBS AG
19.01.23 Uniper Sell UBS AG
16.12.22 Uniper Underweight JP Morgan Chase & Co.