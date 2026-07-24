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EQS-AFR: Uniper SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Uniper SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Uniper SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

27.07.2026 / 08:00 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Hiermit gibt die Uniper SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 11.08.2026
Ort: https://www.uniper.energy/de/investoren/finanzberichte-und-praesentationen

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 11.08.2026
Ort: https://www.uniper.energy/investors/reports-and-presentations

27.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Uniper SE
Holzstraße 6
40221 Düsseldorf
Deutschland
Internet: www.uniper.energy
LEI Code: 549300UXRTWGIBZQ4J67

 
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2371316  27.07.2026 CET/CEST

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DatumRatingAnalyst
25.10.23 Uniper Sell UBS AG
27.07.23 Uniper Hold Deutsche Bank AG
26.07.23 Uniper Sell UBS AG
19.01.23 Uniper Sell UBS AG
16.12.22 Uniper Underweight JP Morgan Chase & Co.