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EQS-AFR: UNIQA Insurance Group AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

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UNIQA Insurance AG
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EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: UNIQA Insurance Group AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
UNIQA Insurance Group AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

20.08.2026 / 12:21 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Hiermit gibt die UNIQA Insurance Group AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch
Ort: https://www.uniqagroup.com/grp/investor-relations/publications/UNIQA_Halbjahresfinanzbericht_2026.pdf

Sprache: Englisch
Ort: https://www.uniqagroup.com/grp/investor-relations/publications/UNIQA_Half-Year_Financial_Report_2026.pdf

20.08.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: UNIQA Insurance Group AG
Untere Donaustraße 21
1029 Wien
Österreich
Internet: www.uniqagroup.com
LEI Code: 529900OOW8ELHOXWZP82

 
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2386374  20.08.2026 CET/CEST

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DatumRatingAnalyst
14.09.12 UNIQA Versicherungen neutral Nomura
01.02.12 UNIQA Versicherungen reduce Erste Group Bank
29.01.10 UNIQA reduzieren Erste Bank AG
27.11.09 UNIQA halten Erste Bank AG
28.08.09 UNIQA halten Erste Bank AG

Information

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