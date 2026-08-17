EQS-AFR: UNIQA Insurance Group AG: Release of a Financial report
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EQS Dissemination of Financial Reports: UNIQA Insurance Group AG
/ Release of Financial Reports
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UNIQA Insurance Group AG hereby announces that the Financial report (half-year) is immediately available under the following internet address:
Report Type: Financial report (half-year) according to § 125 BörseG
Language: German
Address: https://www.uniqagroup.com/grp/investor-relations/publications/UNIQA_Halbjahresfinanzbericht_2026.pdf
Language: English
Address: https://www.uniqagroup.com/grp/investor-relations/publications/UNIQA_Half-Year_Financial_Report_2026.pdf
20.08.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|UNIQA Insurance Group AG
|Untere Donaustraße 21
|1029 Vienna
|Austria
|Internet:
|www.uniqagroup.com
|LEI Code:
|529900OOW8ELHOXWZP82
|End of News
|EQS News Service
|
2386374 20.08.2026 CET/CEST
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.09.12
|UNIQA Versicherungen neutral
|Nomura
|01.02.12
|UNIQA Versicherungen reduce
|Erste Group Bank
|29.01.10
|UNIQA reduzieren
|Erste Bank AG
|27.11.09
|UNIQA halten
|Erste Bank AG
|28.08.09
|UNIQA halten
|Erste Bank AG