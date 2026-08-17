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EQS-AFR: UNIQA Insurance Group AG: Release of a Financial report

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UNIQA Insurance AG
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EQS Dissemination of Financial Reports: UNIQA Insurance Group AG / Release of Financial Reports
UNIQA Insurance Group AG: Release of a Financial report

20.08.2026 / 12:21 CET/CEST
Announcement according to Article 125 BörseG transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

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UNIQA Insurance Group AG hereby announces that the Financial report (half-year) is immediately available under the following internet address:

Report Type: Financial report (half-year) according to § 125 BörseG

Language: German
Address: https://www.uniqagroup.com/grp/investor-relations/publications/UNIQA_Halbjahresfinanzbericht_2026.pdf

Language: English
Address: https://www.uniqagroup.com/grp/investor-relations/publications/UNIQA_Half-Year_Financial_Report_2026.pdf

20.08.2026 CET/CEST
View original content: EQS News

Language: English
Company: UNIQA Insurance Group AG
Untere Donaustraße 21
1029 Vienna
Austria
Internet: www.uniqagroup.com
LEI Code: 529900OOW8ELHOXWZP82

 
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2386374  20.08.2026 CET/CEST

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DatumRatingAnalyst
14.09.12 UNIQA Versicherungen neutral Nomura
01.02.12 UNIQA Versicherungen reduce Erste Group Bank
29.01.10 UNIQA reduzieren Erste Bank AG
27.11.09 UNIQA halten Erste Bank AG
28.08.09 UNIQA halten Erste Bank AG

Information

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