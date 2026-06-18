EQS-AFR: United Labels AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: United Labels AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
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Hiermit gibt die United Labels AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 19.06.2026
Ort: https://www.unitedlabels.com/investor-relations/finanzberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 19.06.2026
Ort: https://www.unitedlabels.com/en/investor-relations/financial-reports/
18.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|United Labels AG
|Gildenstr. 6
|48157 Münster
|Deutschland
|Internet:
|www.unitedlabels.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2349396 18.06.2026 CET/CEST
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|Name
|Hebel
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|Emittent
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