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EQS-AFR: United Labels AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

18.06.26 20:55 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
United Labels AG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: United Labels AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
United Labels AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

18.06.2026 / 20:55 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die United Labels AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 19.06.2026
Ort: https://www.unitedlabels.com/investor-relations/finanzberichte/

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 19.06.2026
Ort: https://www.unitedlabels.com/en/investor-relations/financial-reports/

18.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: United Labels AG
Gildenstr. 6
48157 Münster
Deutschland
Internet: www.unitedlabels.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2349396  18.06.2026 CET/CEST

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