EQS-AFR: United Labels AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: United Labels AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
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Hiermit gibt die United Labels AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.11.2026
Ort: https://www.unitedlabels.com/investor-relations#finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.11.2026
Ort: https://www.unitedlabels.com/en/investor-relations#finanzberichte
27.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|United Labels AG
|Gildenstr. 6
|48157 Münster
|Deutschland
|Internet:
|www.unitedlabels.com
|LEI Code:
|5299000WCG41FM5SV917
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2443602 27.11.2026 CET/CEST
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