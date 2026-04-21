EQS-AFR: Verbund AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Verbund AG / Veröffentlichung von Finanzberichten Verbund AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes 22.04.2026 / 13:39 CET/CEST Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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