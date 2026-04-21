EQS-AFR: Verbund AG: Release of a Financial report

EQS Dissemination of Financial Reports: Verbund AG / Release of Financial Reports Verbund AG: Release of a Financial report 22.04.2026 / 13:39 CET/CEST Announcement according to Article 124 BörseG transmitted by EQS News - a service of EQS Group . The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

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