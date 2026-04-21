EQS-AFR: Verbund AG: Release of a Financial report
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EQS Dissemination of Financial Reports: Verbund AG
/ Release of Financial Reports
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VERBUND AG hereby announces that the Annual financial report is immediately available under the following internet address:
Report Type: Annual financial report according to § 124 BörseG (ESEF)
Language: German
Address: https://www.verbund.com/media/eufdozbd/verbundag-2025-12-31-1-de.xbri
Language: English
Address: https://www.verbund.com/media/13kbtzgc/verbundag-2025-12-31-1-en.xbri
22.04.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|VERBUND AG
|Am Hof 6A
|1010 Wien
|Austria
|Internet:
|www.verbund.com
|End of News
|EQS News Service
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2313074 22.04.2026 CET/CEST
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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|Hebel
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