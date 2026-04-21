DAX24.278 ±0,0%Est505.934 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,07 +1,8%Nas24.260 -0,6%Bitcoin66.720 +2,6%Euro1,1737 ±-0,0%Öl99,20 +0,1%Gold4.756 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 SAP 716460 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 Amazon 906866 DroneShield A2DMAA Microsoft 870747 Infineon 623100 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unentschlossen -- Trump erklärt Waffenruhe für verlängert -- DroneShield mit Rekordstart in Geschäftsjahr 2026 -- Bitcoin, Rheinmetall, NEL, TUI. SAP, TMTG, Deutsche Telekom, T-Mobile US im Fokus
Top News
NASDAQ Composite Index-Titel SKF Group (B, Fria)-Aktie: So hoch ist die SKF Group (B, Fria)-Dividendenausschüttung NASDAQ Composite Index-Titel SKF Group (B, Fria)-Aktie: So hoch ist die SKF Group (B, Fria)-Dividendenausschüttung
United Airlines-Aktie in Grün: Quartalszahlen übertreffen Markterwartungen - Gewinnprognose gesenkt United Airlines-Aktie in Grün: Quartalszahlen übertreffen Markterwartungen - Gewinnprognose gesenkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EQS-AFR: Verbund AG: Release of a Financial report

22.04.26 13:39 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Verbund AG
63,10 EUR -0,40 EUR -0,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

EQS Dissemination of Financial Reports: Verbund AG / Release of Financial Reports
Verbund AG: Release of a Financial report

22.04.2026 / 13:39 CET/CEST
Announcement according to Article 124 BörseG transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

VERBUND AG hereby announces that the Annual financial report is immediately available under the following internet address:

Report Type: Annual financial report according to § 124 BörseG (ESEF)

Language: German
Address: https://www.verbund.com/media/eufdozbd/verbundag-2025-12-31-1-de.xbri

Language: English
Address: https://www.verbund.com/media/13kbtzgc/verbundag-2025-12-31-1-en.xbri

22.04.2026 CET/CEST
View original content: EQS News

Language: English
Company: VERBUND AG
Am Hof 6A
1010 Wien
Austria
Internet: www.verbund.com

 
End of News EQS News Service

2313074  22.04.2026 CET/CEST

Nachrichten zu Verbund AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Verbund AG

DatumRatingAnalyst
05.12.2012Verbund outperformExane-BNP Paribas SA
01.11.2012Verbun a reduceNomura
19.10.2012Verbun a outperformExane-BNP Paribas SA
07.09.2012Verbun a outperformExane-BNP Paribas SA
10.08.2012Verbun a kaufenFuchsbriefe
DatumRatingAnalyst
05.12.2012Verbund outperformExane-BNP Paribas SA
19.10.2012Verbun a outperformExane-BNP Paribas SA
07.09.2012Verbun a outperformExane-BNP Paribas SA
10.08.2012Verbun a kaufenFuchsbriefe
01.08.2012Verbun a outperformExane-BNP Paribas SA
DatumRatingAnalyst
10.08.2012Verbun a equal-weightMorgan Stanley
27.07.2012Verbun a neutralUBS AG
02.03.2012Verbun a haltenErste Bank AG
24.02.2012Verbun a haltenErste Bank AG
28.10.2011Verbun a haltenErste Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.11.2012Verbun a reduceNomura
21.11.2011Verbun a reduceNomura
30.06.2011Verbun a sellUBS AG
20.04.2010Verbund "sell"Société Générale Group S.A. (SG)
28.10.2009Verbund sellSociété Générale Group S.A. (SG)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Verbund AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen