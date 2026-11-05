EQS-AFR: Verbund AG: Release of a Financial report
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EQS Dissemination of Financial Reports: Verbund AG
/ Release of Financial Reports
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VERBUND AG hereby announces that the Interim report Q3 is immediately available under the following internet address:
Report Type: Interim report Q3
Language: German
Address: https://www.verbund.com/media/rn3eut2j/verbund-zwischenbericht-q1-3-2026-deutsch-final.pdf
Language: English
Address: https://www.verbund.com/media/l4jnnt0a/verbund-interim-report-q1-3-2026-englisch-final.pdf
05.11.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|VERBUND AG
|Am Hof 6A
|1010 Vienna
|Austria
|Internet:
|www.verbund.com
|LEI Code:
|5299006UDSEJCTTEJS30
|End of News
|EQS News Service
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2428864 05.11.2026 CET/CEST
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