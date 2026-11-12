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EQS-AFR: Viscom SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

Werte in diesem Artikel
Aktien
Viscom AG
6.28 EUR 0.12 EUR 1.95 %
Charts | News | Analysen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Viscom SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Viscom SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

12.11.2026 / 09:15 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Hiermit gibt die Viscom SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 1. Halbjahres (Q1)

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.05.2027
Ort: https://www.viscom.com/ir/de/veroeffentlichungen-news

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.05.2027
Ort: https://www.viscom.com/ir/publications-news

Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 10.11.2027
Ort: https://www.viscom.com/ir/de/veroeffentlichungen-news

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 10.11.2027
Ort: https://www.viscom.com/ir/publications-news

12.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Viscom SE
Carl-Buderus-Str. 9-15
30455 Hannover
Deutschland
Internet: www.viscom.com
LEI Code: 391200SDLDT1KJVFRV52

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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2433658  12.11.2026 CET/CEST

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
11.04.11 Viscom kaufen MIDAS Research GmbH
28.02.11 Viscom kaufen MIDAS Research GmbH
23.11.10 Viscom kaufen MIDAS Research GmbH
17.09.10 Viscom kaufen Der Aktionär
07.09.10 Viscom kaufen MIDAS Research GmbH

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.