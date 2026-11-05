EQS-AFR: Wacker Neuson SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
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EQS Preliminary announcement financial reports: Wacker Neuson SE
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
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Wacker Neuson SE hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year
Language: German
Date of disclosure: November 12, 2026
Address: https://wackerneusongroup.com/investor-relations#c658
Language: English
Date of disclosure: November 12, 2026
Address: https://wackerneusongroup.com/en/investor-relations#c5971
05.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Wacker Neuson SE
|Preußenstr. 41
|80809 München
|Germany
|Internet:
|www.wackerneusongroup.com
|LEI Code:
|529900RJL86244E1I652
|End of News
|EQS News Service
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2429382 05.11.2026 CET/CEST
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