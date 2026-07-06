EQS-AFR: Westwing Group SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
Werte in diesem Artikel
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EQS Preliminary announcement financial reports: Westwing Group SE
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
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Westwing Group SE hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Financial report of the group (half-year/Q2)
Language: German
Date of disclosure: August 06, 2026
Address: https://ir.westwing.com/de/publikationen/berichte
Language: English
Date of disclosure: August 06, 2026
Address: https://ir.westwing.com/publications/reports
13.07.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Westwing Group SE
|Moosacher Straße 88
|80809 Munich
|Germany
|Internet:
|www.westwing.com
|End of News
|EQS News Service
|
2364240 13.07.2026 CET/CEST
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|Datum
|Rating
|Analyst
|04.02.26
|Westwing Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.24
|Westwing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.23
|Westwing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.03.22
|Westwing Buy
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|29.03.22
|Westwing Buy
|Baader Bank