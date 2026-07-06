EQS-AFR: Westwing Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Westwing Group SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
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Hiermit gibt die Westwing Group SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026
Ort: https://ir.westwing.com/de/publikationen/berichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026
Ort: https://ir.westwing.com/publications/reports
13.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Westwing Group SE
|Moosacher Straße 88
|80809 München
|Deutschland
|Internet:
|www.westwing.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2364240 13.07.2026 CET/CEST
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.02.26
|Westwing Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.24
|Westwing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.23
|Westwing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.03.22
|Westwing Buy
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|29.03.22
|Westwing Buy
|Baader Bank