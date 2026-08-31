EQS-AFR: Wienerberger AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
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EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Wienerberger AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
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Hiermit gibt die Wienerberger AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.wienerberger.com/content/dam/corp/corporate-website/downloads/investors-downloads/2026/20260812-wienerberger-H1-2026-Bericht.pdf
Sprache: Englisch
Ort: https://www.wienerberger.com/content/dam/corp/corporate-website/downloads/investors-downloads/2026/20260812-wienerberger-H1-2026-Report.pdf
Bemerkungen:
wienerberger Halbjahresbericht 2026 Deutsch
01.09.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Wienerberger AG
|Wienerbergerplatz 1
|1100 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.wienerberger.com
|LEI Code:
|529900VXIFBHO0SW2I31
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2391998 01.09.2026 CET/CEST
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|Datum
|Rating
|Analyst
|22.11.12
|Wienerberger neutral
|UBS AG
|12.10.12
|Wienerberger neutral
|Exane-BNP Paribas SA
|12.09.12
|Wienerberger neutral
|Exane-BNP Paribas SA
|23.08.12
|Wienerberger neutral
|Citigroup Corp.
|23.08.12
|Wienerberger neutral
|Exane-BNP Paribas SA