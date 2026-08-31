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EQS-AFR: Wienerberger AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

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Wienerberger AG
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EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Wienerberger AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
Wienerberger AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

01.09.2026 / 18:07 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Hiermit gibt die Wienerberger AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch
Ort: https://www.wienerberger.com/content/dam/corp/corporate-website/downloads/investors-downloads/2026/20260812-wienerberger-H1-2026-Bericht.pdf

Sprache: Englisch
Ort: https://www.wienerberger.com/content/dam/corp/corporate-website/downloads/investors-downloads/2026/20260812-wienerberger-H1-2026-Report.pdf


Bemerkungen:
wienerberger Halbjahresbericht 2026 Deutsch

01.09.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Wienerberger AG
Wienerbergerplatz 1
1100 Wien
Österreich
Internet: www.wienerberger.com
LEI Code: 529900VXIFBHO0SW2I31

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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2391998  01.09.2026 CET/CEST

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12.10.12 Wienerberger neutral Exane-BNP Paribas SA
12.09.12 Wienerberger neutral Exane-BNP Paribas SA
23.08.12 Wienerberger neutral Citigroup Corp.
23.08.12 Wienerberger neutral Exane-BNP Paribas SA

Information

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