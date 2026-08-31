EQS-AFR: Wienerberger AG: Release of a Financial report
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EQS Dissemination of Financial Reports: Wienerberger AG
/ Release of Financial Reports
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Wienerberger AG hereby announces that the Financial report (half-year) is immediately available under the following internet address:
Report Type: Financial report (half-year) according to § 125 BörseG
Language: German
Address: https://www.wienerberger.com/content/dam/corp/corporate-website/downloads/investors-downloads/2026/20260812-wienerberger-H1-2026-Bericht.pdf
Language: English
Address: https://www.wienerberger.com/content/dam/corp/corporate-website/downloads/investors-downloads/2026/20260812-wienerberger-H1-2026-Report.pdf
Remarks:
wienerberger Report on the First Half-Year 2026 English
01.09.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Wienerberger AG
|Wienerbergerplatz 1
|1100 Wien
|Austria
|Internet:
|www.wienerberger.com
|LEI Code:
|529900VXIFBHO0SW2I31
|End of News
|EQS News Service
|
2391998 01.09.2026 CET/CEST
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.11.12
|Wienerberger neutral
|UBS AG
|12.10.12
|Wienerberger neutral
|Exane-BNP Paribas SA
|12.09.12
|Wienerberger neutral
|Exane-BNP Paribas SA
|23.08.12
|Wienerberger neutral
|Citigroup Corp.
|23.08.12
|Wienerberger neutral
|Exane-BNP Paribas SA