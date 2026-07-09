EQS-AFR: ZEAL Network SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
Werte in diesem Artikel
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EQS Preliminary announcement financial reports: ZEAL Network SE
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
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ZEAL Network SE hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Financial report of the group (half-year/Q2)
Language: German
Date of disclosure: August 05, 2026
Address: https://www.zealnetwork.de/de/investoren/berichte-prasentationen
Language: English
Date of disclosure: August 05, 2026
Address: https://www.zealnetwork.de/investors/reports-presentations
16.07.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|ZEAL Network SE
|Straßenbahnring 11
|20251 Hamburg
|Germany
|Internet:
|www.zealnetwork.de
|LEI Code:
|391200EIRBXU4TUMMQ46
|End of News
|EQS News Service
|
2366866 16.07.2026 CET/CEST
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ZEAL Network Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.03.24
|ZEAL Network SE Buy
|Warburg Research
|20.03.24
|ZEAL Network SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.23
|ZEAL Network SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.11.23
|ZEAL Network SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.08.23
|ZEAL Network SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)