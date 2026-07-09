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EQS-AFR: ZEAL Network SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

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ZEAL Network SE
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EQS Preliminary announcement financial reports: ZEAL Network SE / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
ZEAL Network SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

16.07.2026 / 10:04 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

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ZEAL Network SE hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Financial report of the group (half-year/Q2)

Language: German
Date of disclosure: August 05, 2026
Address: https://www.zealnetwork.de/de/investoren/berichte-prasentationen

Language: English
Date of disclosure: August 05, 2026
Address: https://www.zealnetwork.de/investors/reports-presentations

16.07.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: ZEAL Network SE
Straßenbahnring 11
20251 Hamburg
Germany
Internet: www.zealnetwork.de
LEI Code: 391200EIRBXU4TUMMQ46

 
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2366866  16.07.2026 CET/CEST

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DatumRatingAnalyst
22.03.24 ZEAL Network SE Buy Warburg Research
20.03.24 ZEAL Network SE Buy Jefferies & Company Inc.
13.11.23 ZEAL Network SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.11.23 ZEAL Network SE Buy Jefferies & Company Inc.
16.08.23 ZEAL Network SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)