DAX 24.905 -0,4%ESt50 6.256 -0,2%MSCI World 4.877 +0,4%Top 10 Crypto 8,36 -1,0%Nas 26.269 +0,6%Bitcoin 56.044 -0,7%Euro 1,1466 -0,0%Öl 84,6 -0,4%Gold 4.034 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

EQS-AFR: ZEAL Network SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

Werte in diesem Artikel
Aktien
ZEAL Network SE
43.60 EUR -0.60 EUR -1.36 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: ZEAL Network SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
ZEAL Network SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

16.07.2026 / 10:04 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Werbung

Hiermit gibt die ZEAL Network SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 05.08.2026
Ort: https://www.zealnetwork.de/de/investoren/berichte-prasentationen

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 05.08.2026
Ort: https://www.zealnetwork.de/investors/reports-presentations

16.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: ZEAL Network SE
Straßenbahnring 11
20251 Hamburg
Deutschland
Internet: www.zealnetwork.de
LEI Code: 391200EIRBXU4TUMMQ46

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service
Werbung

2366866  16.07.2026 CET/CEST

Aktuelle ZEAL Network Aktie News

DatumMeistgelesen
Werbung

ZEAL Network Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ZEAL Network nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
22.03.24 ZEAL Network SE Buy Warburg Research
20.03.24 ZEAL Network SE Buy Jefferies & Company Inc.
13.11.23 ZEAL Network SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.11.23 ZEAL Network SE Buy Jefferies & Company Inc.
16.08.23 ZEAL Network SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)