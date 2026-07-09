EQS-AFR: ZEAL Network SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: ZEAL Network SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
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Hiermit gibt die ZEAL Network SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 05.08.2026
Ort: https://www.zealnetwork.de/de/investoren/berichte-prasentationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 05.08.2026
Ort: https://www.zealnetwork.de/investors/reports-presentations
16.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ZEAL Network SE
|Straßenbahnring 11
|20251 Hamburg
|Deutschland
|Internet:
|www.zealnetwork.de
|LEI Code:
|391200EIRBXU4TUMMQ46
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2366866 16.07.2026 CET/CEST
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle ZEAL Network Aktie News
ZEAL Network Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ZEAL Network nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.03.24
|ZEAL Network SE Buy
|Warburg Research
|20.03.24
|ZEAL Network SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.23
|ZEAL Network SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.11.23
|ZEAL Network SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.08.23
|ZEAL Network SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)