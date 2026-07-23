EQS-CMS: Adtran Holdings, Inc.: Release according to Article 50 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Werte in diesem Artikel
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EQS Post-admission Duties announcement: ADTRAN Holdings, Inc.
/ Third country release according to Article 50 Para. 1, No. 2 of the WpHG [the German Securities Trading Act]
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On 23 July 2026, Adtran Holdings, Inc. filed a form 8K with the US Securities and Exchange Commission (SEC), available on the SEC website https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0000926282/000119312526314198/adtn-20260721.htm and also issued a press release available on the company website https://investors.adtran.com/news/news-details/2026/ADTRAN-Strengthens-Capital-Structure-with-New-Senior-Secured-Credit-Facility/default.aspx.
23.07.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Adtran Holdings, Inc.
|901 Explorer Boulevard
|35806 Huntsville
|United States
|Internet:
|www.adtran.com
|LEI Code:
|549300VV36J86CRRWF77
|End of News
|EQS News Service
|
2371014 23.07.2026 CET/CEST
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