EQS-CMS: Adtran Holdings, Inc.: Release according to Article 50 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

23.07.26 22:38 Uhr

EQS Post-admission Duties announcement: ADTRAN Holdings, Inc. / Third country release according to Article 50 Para. 1, No. 2 of the WpHG [the German Securities Trading Act] Adtran Holdings, Inc.: Release according to Article 50 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 23.07.2026 / 22:38 CET/CEST Dissemination of a Post-admission Duties announcement according to Article 50 Para. 1, No. 2 WpHG transmitted by EQS News - a service of EQS Group . The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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