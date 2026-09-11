EQS-CMS: Alzchem Group AG: Veröffentlichung gemäß § 50 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
Werte in diesem Artikel
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Alzchem Group AG
/ Rechtsänderung bei Wertpapieren nach § 50 Abs. 1, Nr. 1 WpHG
Werbung
Alzchem Group AG
Trostberg
Bekanntmachung über die Umstellung der auf den Inhaber lautenden Stückaktien in auf den Namen lautende Stückaktien und Umstellung der Börsennotierung
- ISIN (alt) DE000A2YNT30 -
- ISIN (neu) DE000A41YHG1 -
Die ordentliche Hauptversammlung der Alzchem Group AG, Trostberg („Gesellschaft“), hat am 5. Mai 2026 u.a. die Umstellung der auf den Inhaber lautenden Stückaktien im Verhältnis 1:1 in auf den Namen lautende Stückaktien (Namensaktien) und die entsprechenden Änderungen der Satzung beschlossen. Diese Satzungsänderungen sind am 19. Mai 2026 in das beim Amtsgericht Traunstein geführte Handelsregister HRB 26592 eingetragen und damit wirksam geworden.
Die Umstellung auf Namensaktien setzt die Führung eines Aktienregisters durch die Gesellschaft voraus, in dem die Aktionäre unter Angabe ihres Namens, Vornamens, Geburtsdatums und ihrer Adresse, bzw., soweit es sich bei den Aktionären um Gesellschaften handelt, ihrer Firma, ihres Sitzes und ihrer Geschäftsanschrift, sowie in jedem Fall der Stückzahl der von ihnen gehaltenen Aktien an der Gesellschaft eingetragen werden. Die Eintragung in das Aktienregister ist für den einzelnen Aktionär deshalb wichtig, weil nur derjenige gegenüber der Gesellschaft als Aktionär gilt und damit zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Stimmrechtsausübung berechtigt ist, der mit den von ihm gehaltenen Aktien im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen ist.
Werbung
Die Rechtsstellung der Aktionäre, die in das Aktienregister eingetragen werden, wird durch die Umstellung der auf den Inhaber lautenden Stückaktien in auf den Namen lautende Stückaktien nicht beeinträchtigt. Ihre Beteiligung an der Gesellschaft bleibt ebenso unverändert wie die mit ihren Aktien verbundenen Rechte. Auch wird das Recht der Aktionäre zur Veräußerung ihrer Aktien nicht eingeschränkt oder erschwert.
Die Aktionäre der Gesellschaft werden über die Umwandlung der Inhaberaktien in Namensaktien und die erforderliche Anmeldung zum Aktienregister regelmäßig auch von den depotführenden Banken informiert. Wir bitten unsere Aktionäre, die von ihrer Depotbank erhaltenen Hinweise zu beachten.
Im Zusammenhang mit der Umstellung des Grundkapitals der Alzchem Group AG ist – neben der vorerwähnten Meldung der Aktionärsdaten zur Eintragung in das Aktienregister – eine wertpapiertechnische Umstellung der Depotbestände von Inhaber-Stückaktien in Namens-Stückaktien im Verhältnis 1:1 erforderlich. Außerdem ist die Börsennotierung der Inhaber-Stückaktien (bisherige ISIN DE000A2YNT30) umzustellen.
Werbung
Ab dem 17. September 2026 werden die Aktien der Alzchem Group AG im regulierten Markt an der Wertpapierbörse Frankfurt am Main sowie im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) als auf dem Namen lautende Stückaktien notiert. Von diesem Zeitpunkt an sind nur noch die Namensaktien der Alzchem Group AG unter der neuen ISIN DE000A41YHG1 börsenmäßig lieferbar. Zum Zeitpunkt der Umstellung noch nicht ausgeführte Börsenaufträge erlöschen mit Ablauf des 16. September 2026. Ab dem 17. September 2026 werden die Aktien unter der neuen ISIN DE000A41YHG1 als auf den Namen lautende Stückaktien gehandelt.
Nach dem Stand vom 18. September 2026, abends, werden die Depotbanken die Depotbestände der Alzchem-Aktionäre an auf den Inhaber lautenden Stückaktien (ISIN DE000A2YNT30) im Verhältnis 1:1 in auf den Namen lautende Stückaktien mit der neuen ISIN DE000A41YHG1 umbuchen.
Das Grundkapital der auf den Namen lautenden Stückaktien ist wie bisher durch eine Dauer-Globalurkunde verbrieft, die bei der Clearstream Europe AG, Frankfurt am Main, hinterlegt wurde. Die Umstellung der Depotbestände von Inhaberaktien auf Namensaktien ist für die Aktionäre kostenfrei.
Als Abwicklungsstelle fungiert die Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart.
Trostberg, im September 2026
Alzchem Group AG
Der Vorstand
11.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Alzchem Group AG
|Dr.-Albert-Frank-Str. 32
|83308 Trostberg
|Deutschland
|Internet:
|www.alzchem.com
|LEI Code:
|8945004EL7WZK3ERG181
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2398110 11.09.2026 CET/CEST
Ausgewählte Hebelprodukte auf Alzchem Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alzchem Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Alzchem Group Aktie News
Alzchem Group Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Alzchem Group nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.08.26
|Alzchem Group Buy
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|31.07.26
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research