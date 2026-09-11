EQS-CMS: Alzchem Group AG: Veröffentlichung gemäß § 50 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Alzchem Group AG / Rechtsänderung bei Wertpapieren nach § 50 Abs. 1, Nr. 1 WpHG

Alzchem Group AG: Veröffentlichung gemäß § 50 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



11.09.2026 / 14:27 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung nach § 50 Abs. 1, Nr. 1 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Alzchem Group AG

Trostberg

Bekanntmachung über die Umstellung der auf den Inhaber lautenden Stückaktien in auf den Namen lautende Stückaktien und Umstellung der Börsennotierung

- ISIN (alt) DE000A2YNT30 -

- ISIN (neu) DE000A41YHG1 -

Die ordentliche Hauptversammlung der Alzchem Group AG, Trostberg („Gesellschaft“), hat am 5. Mai 2026 u.a. die Umstellung der auf den Inhaber lautenden Stückaktien im Verhältnis 1:1 in auf den Namen lautende Stückaktien (Namensaktien) und die entsprechenden Änderungen der Satzung beschlossen. Diese Satzungsänderungen sind am 19. Mai 2026 in das beim Amtsgericht Traunstein geführte Handelsregister HRB 26592 eingetragen und damit wirksam geworden.

Die Umstellung auf Namensaktien setzt die Führung eines Aktienregisters durch die Gesellschaft voraus, in dem die Aktionäre unter Angabe ihres Namens, Vornamens, Geburtsdatums und ihrer Adresse, bzw., soweit es sich bei den Aktionären um Gesellschaften handelt, ihrer Firma, ihres Sitzes und ihrer Geschäftsanschrift, sowie in jedem Fall der Stückzahl der von ihnen gehaltenen Aktien an der Gesellschaft eingetragen werden. Die Eintragung in das Aktienregister ist für den einzelnen Aktionär deshalb wichtig, weil nur derjenige gegenüber der Gesellschaft als Aktionär gilt und damit zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Stimmrechtsausübung berechtigt ist, der mit den von ihm gehaltenen Aktien im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen ist.

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Die Rechtsstellung der Aktionäre, die in das Aktienregister eingetragen werden, wird durch die Umstellung der auf den Inhaber lautenden Stückaktien in auf den Namen lautende Stückaktien nicht beeinträchtigt. Ihre Beteiligung an der Gesellschaft bleibt ebenso unverändert wie die mit ihren Aktien verbundenen Rechte. Auch wird das Recht der Aktionäre zur Veräußerung ihrer Aktien nicht eingeschränkt oder erschwert.

Die Aktionäre der Gesellschaft werden über die Umwandlung der Inhaberaktien in Namensaktien und die erforderliche Anmeldung zum Aktienregister regelmäßig auch von den depotführenden Banken informiert. Wir bitten unsere Aktionäre, die von ihrer Depotbank erhaltenen Hinweise zu beachten.

Im Zusammenhang mit der Umstellung des Grundkapitals der Alzchem Group AG ist – neben der vorerwähnten Meldung der Aktionärsdaten zur Eintragung in das Aktienregister – eine wertpapiertechnische Umstellung der Depotbestände von Inhaber-Stückaktien in Namens-Stückaktien im Verhältnis 1:1 erforderlich. Außerdem ist die Börsennotierung der Inhaber-Stückaktien (bisherige ISIN DE000A2YNT30) umzustellen.

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Ab dem 17. September 2026 werden die Aktien der Alzchem Group AG im regulierten Markt an der Wertpapierbörse Frankfurt am Main sowie im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) als auf dem Namen lautende Stückaktien notiert. Von diesem Zeitpunkt an sind nur noch die Namensaktien der Alzchem Group AG unter der neuen ISIN DE000A41YHG1 börsenmäßig lieferbar. Zum Zeitpunkt der Umstellung noch nicht ausgeführte Börsenaufträge erlöschen mit Ablauf des 16. September 2026. Ab dem 17. September 2026 werden die Aktien unter der neuen ISIN DE000A41YHG1 als auf den Namen lautende Stückaktien gehandelt.

Nach dem Stand vom 18. September 2026, abends, werden die Depotbanken die Depotbestände der Alzchem-Aktionäre an auf den Inhaber lautenden Stückaktien (ISIN DE000A2YNT30) im Verhältnis 1:1 in auf den Namen lautende Stückaktien mit der neuen ISIN DE000A41YHG1 umbuchen.

Das Grundkapital der auf den Namen lautenden Stückaktien ist wie bisher durch eine Dauer-Globalurkunde verbrieft, die bei der Clearstream Europe AG, Frankfurt am Main, hinterlegt wurde. Die Umstellung der Depotbestände von Inhaberaktien auf Namensaktien ist für die Aktionäre kostenfrei.

Als Abwicklungsstelle fungiert die Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart.

Trostberg, im September 2026

Alzchem Group AG

Der Vorstand