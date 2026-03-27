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EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

30.03.26 13:44 Uhr
Werte in diesem Artikel
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: BASF SE / Aktienrückkauf
BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

30.03.2026 / 13:44 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 21. Zwischenmeldung

Ludwigshafen – 30. März 2026 – Im Zeitraum vom 23. März 2026 bis einschließlich 27. März 2026 wurde eine Anzahl von 416.263 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der BASF SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. November 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 3. November 2025 mitgeteilt wurde.

Die Anzahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

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Rückkauftag Aggregiertes Volumen (Stück Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Börsenplatz
23.03.2026 258.365 45,1865 XETA
23.03.2026 26.166 45,1863 TQEX
23.03.2026 105.415 45,1784 CEUX
23.03.2026 26.317 45,1917 AQEU
24.03.2026 0 - XETA
24.03.2026 0 - TQEX
24.03.2026 0 - CEUX
24.03.2026 0 - AQEU
25.03.2026 0 - XETA
25.03.2026 0 - TQEX
25.03.2026 0 - CEUX
25.03.2026 0 - AQEU
26.03.2026 0 - XETA
26.03.2026 0 - TQEX
26.03.2026 0 - CEUX
26.03.2026 0 - AQEU
27.03.2026 0 - XETA
27.03.2026 0 - TQEX
27.03.2026 0 - CEUX
27.03.2026 0 - AQEU

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite von BASF SE veröffentlicht unter www.basf.com/aktienrueckkauf.

Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 3. November 2025 bis einschließlich 27. März 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf eine Anzahl von 18.912.222 Aktien.

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Der Erwerb der Aktien der BASF SE erfolgt durch eine von BASF SE beauftragte Bank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie weitere Handelssysteme.

Kontakt
Dr. Stefanie Wettberg
BASF Investor Relations
+49 621-60-48002
stefanie.wettberg@basf.com


30.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: BASF SE
Carl-Bosch-Straße 38
67056 Ludwigshafen
Deutschland
Internet: www.basf.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2300326  30.03.2026 CET/CEST

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26.03.2026BASF NeutralUBS AG
25.03.2026BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.03.2026BASF KaufenDZ BANK
24.03.2026BASF BuyDeutsche Bank AG
06.03.2026BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
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24.03.2026BASF KaufenDZ BANK
24.03.2026BASF BuyDeutsche Bank AG
04.03.2026BASF BuyGoldman Sachs Group Inc.
03.03.2026BASF OutperformBernstein Research
02.03.2026BASF KaufenDZ BANK
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26.03.2026BASF NeutralUBS AG
04.03.2026BASF NeutralUBS AG
02.03.2026BASF HoldDeutsche Bank AG
27.02.2026BASF NeutralUBS AG
27.02.2026BASF HoldJefferies & Company Inc.
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25.03.2026BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
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04.03.2026BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
27.02.2026BASF UnderweightBarclays Capital
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