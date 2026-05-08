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EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

11.05.26 14:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: BASF SE / Aktienrückkauf
BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

11.05.2026 / 14:19 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 27. Zwischenmeldung

Ludwigshafen – 11. Mai 2026 – Im Zeitraum vom 4. Mai 2026 bis einschließlich 8. Mai 2026 wurde eine Anzahl von 4.812.797 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der BASF SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. November 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 3. November 2025 mitgeteilt wurde.

Die Anzahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen
(Stück Aktien)		 Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Börsenplatz
04.05.2026 0 - XETA
04.05.2026 0 - TQEX
04.05.2026 0 - CEUX
04.05.2026 0 - AQEU
05.05.2026 762.577 53,3340 XETA
05.05.2026 43.000 53,2959 TQEX
05.05.2026 337.000 53,3318 CEUX
05.05.2026 78.949 53,4135 AQEU
06.05.2026 774.000 52,4650 XETA
06.05.2026 43.000 52,5096 TQEX
06.05.2026 340.000 52,4672 CEUX
06.05.2026 81.000 52,4926 AQEU
07.05.2026 681.285 50,9804 XETA
07.05.2026 48.000 51,0417 TQEX
07.05.2026 358.000 50,9929 CEUX
07.05.2026 66.008 50,8994 AQEU
08.05.2026 784.719 51,4401 XETA
08.05.2026 47.000 51,3679 TQEX
08.05.2026 318.681 51,5076 CEUX
08.05.2026 49.578 51,5072 AQEU

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite von BASF SE veröffentlicht unter www.basf.com/aktienrueckkauf.

Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 3. November 2025 bis einschließlich 8. Mai 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf eine Anzahl von 24.333.075 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der BASF SE erfolgt durch eine von BASF SE beauftragte Bank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie weitere Handelssysteme.

Kontakt
Dr. Stefanie Wettberg
BASF Investor Relations
+49 621-60-48002
stefanie.wettberg@basf.com


11.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: BASF SE
Carl-Bosch-Straße 38
67056 Ludwigshafen
Deutschland
Internet: www.basf.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2325222  11.05.2026 CET/CEST

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