EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: BASF SE / Aktienrückkauf

BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



08.06.2026 / 15:01 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 31. Zwischenmeldung

Ludwigshafen – 8. Juni 2026 – Im Zeitraum vom 1. Juni 2026 bis einschließlich 5. Juni 2026 wurde eine Anzahl von 2.747.372 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der BASF SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. November 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 3. November 2025 mitgeteilt wurde.

Die Anzahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

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Rückkauftag Aggregiertes Volumen

(Stück Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Börsenplatz 01.06.2026 250.000 51,0024 XETA 02.06.2026 125.469 50,7808 XETA 03.06.2026 280.350 50,6052 XETA 03.06.2026 46.439 50,5978 TQEX 03.06.2026 327.752 50,5982 CEUX 03.06.2026 34.481 50,6055 AQEU 04.06.2026 447.254 50,8682 XETA 04.06.2026 42.000 50,9869 TQEX 04.06.2026 169.038 50,8439 CEUX 04.06.2026 71.195 50,7831 AQEU 05.06.2026 573.557 51,1140 XETA 05.06.2026 38.653 51,1193 TQEX 05.06.2026 270.941 51,1207 CEUX 05.06.2026 70.243 51,1105 AQEU

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite von BASF SE veröffentlicht unter www.basf.com/aktienrueckkauf.

Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 3. November 2025 bis einschließlich 5. Juni 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf eine Anzahl von 30.582.921 Aktien.

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Der Erwerb der Aktien der BASF SE erfolgt durch eine von BASF SE beauftragte Bank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie weitere Handelssysteme.

Kontakt

Dr. Stefanie Wettberg

BASF Investor Relations

+49 621-60-48002

stefanie.wettberg@basf.com