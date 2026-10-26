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EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: BASF SE / Aktienrückkauf
BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

26.10.2026 / 14:24 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 12. Zwischenmeldung

Ludwigshafen – 26. Oktober 2026 – Im Zeitraum vom 19. Oktober 2026 bis einschließlich 23. Oktober 2026 wurde eine Anzahl von 742.191 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der BASF SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. August 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 3. August 2026 mitgeteilt wurde.

Die Anzahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

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Rückkauftag Aggregiertes Volumen
(Stück Aktien)		 Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Börsenplatz
19.10.2026 88.674 52,5061 XETA
19.10.2026 19.954 52,4702 TQEX
19.10.2026 71.857 52,4875 CEUX
19.10.2026 18.085 52,4825 AQEU
20.10.2026 60.903 52,4925 XETA
20.10.2026 17.857 52,4592 TQEX
20.10.2026 57.223 52,4665 CEUX
20.10.2026 14.017 52,4728 AQEU
21.10.2026 30.350 52,7243 XETA
21.10.2026 13.420 52,6519 TQEX
21.10.2026 30.518 52,6619 CEUX
21.10.2026 5.712 52,6633 AQEU
22.10.2026 102.920 52,2585 XETA
22.10.2026 21.694 52,1335 TQEX
22.10.2026 58.800 52,1305 CEUX
22.10.2026 16.586 52,1644 AQEU
23.10.2026 44.830 52,2252 XETA
23.10.2026 13.276 52,1850 TQEX
23.10.2026 47.249 52,2021 CEUX
23.10.2026 8.266 52,2376 AQEU

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite von BASF SE veröffentlicht unter www.basf.com/aktienrueckkauf.

Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 3. August 2026 bis einschließlich 23. Oktober 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf eine Anzahl von 7.240.102 Aktien.

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Der Erwerb der Aktien der BASF SE erfolgt durch eine von BASF SE beauftragte Bank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie weitere Handelssysteme.

Kontakt
Dr. Stefanie Wettberg
BASF Investor Relations
+49 621-60-48002
stefanie.wettberg@basf.com


26.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: BASF SE
Carl-Bosch-Straße 38
67056 Ludwigshafen
Deutschland
Internet: www.basf.com
LEI Code: 529900PM64WH8AF1E917

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2422256  26.10.2026 CET/CEST

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20.10.26 BASF Outperform Bernstein Research
14.10.26 BASF Outperform Bernstein Research
29.09.26 BASF Kaufen DZ BANK
28.09.26 BASF Buy Deutsche Bank AG

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