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EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: BASF SE / Aktienrückkauf
BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

09.11.2026 / 14:10 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 14. Zwischenmeldung

Ludwigshafen – 9. November 2026 – Im Zeitraum vom 2. November 2026 bis einschließlich 6. November 2026 wurde eine Anzahl von 351.530 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der BASF SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. August 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 3. August 2026 mitgeteilt wurde.

Die Anzahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

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Rückkauftag Aggregiertes Volumen
(Stück Aktien)		 Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Börsenplatz
02.11.2026 27.180 53,5269 XETA
02.11.2026 9.920 53,5013 TQEX
02.11.2026 23.658 53,5040 CEUX
02.11.2026 4.459 53,5428 AQEU
03.11.2026 62.702 53,4340 XETA
03.11.2026 13.782 53,4055 TQEX
03.11.2026 39.818 53,3973 CEUX
03.11.2026 13.698 53,4346 AQEU
04.11.2026 4.554 53,5903 XETA
04.11.2026 3.106 53,5756 TQEX
04.11.2026 6.484 53,5310 CEUX
04.11.2026 2.169 53,5656 AQEU
05.11.2026 0 - XETA
05.11.2026 0 - TQEX
05.11.2026 0 - CEUX
05.11.2026 0 - AQEU
06.11.2026 60.208 54,2381 XETA
06.11.2026 19.632 54,2253 TQEX
06.11.2026 48.239 54,2174 CEUX
06.11.2026 11.921 54,2206 AQEU

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite von BASF SE veröffentlicht unter www.basf.com/aktienrueckkauf.

Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 3. August 2026 bis einschließlich 6. November 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf eine Anzahl von 7.946.760 Aktien.

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Der Erwerb der Aktien der BASF SE erfolgt durch eine von BASF SE beauftragte Bank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie weitere Handelssysteme.

Kontakt
Dr. Stefanie Wettberg
BASF Investor Relations
+49 621-60-48002
stefanie.wettberg@basf.com


09.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: BASF SE
Carl-Bosch-Straße 38
67056 Ludwigshafen
Deutschland
Internet: www.basf.com
LEI Code: 529900PM64WH8AF1E917

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2430942  09.11.2026 CET/CEST

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Datum Rating Analyst
29.10.26 BASF Neutral UBS AG
29.10.26 BASF Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.26 BASF Outperform Bernstein Research
29.10.26 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
28.10.26 BASF Kaufen DZ BANK

Information

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