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EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: BASF SE / Aktienrückkauf
BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

16.11.2026 / 14:20 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 15. Zwischenmeldung

Ludwigshafen – 16. November 2026 – Im Zeitraum vom 9. November 2026 bis einschließlich 13. November 2026 wurde eine Anzahl von 591.344 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der BASF SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. August 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 3. August 2026 mitgeteilt wurde.

Die Anzahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

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Rückkauftag Aggregiertes Volumen
(Stück Aktien)		 Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Börsenplatz
09.11.2026 90.318 53,8986 XETA
09.11.2026 21.073 53,8741 TQEX
09.11.2026 68.483 53,8938 CEUX
09.11.2026 17.765 53,9365 AQEU
10.11.2026 10.407 54,0152 XETA
10.11.2026 2.962 53,9354 TQEX
10.11.2026 9.573 53,9721 CEUX
10.11.2026 2.331 53,9881 AQEU
11.11.2026 14.580 54,5079 XETA
11.11.2026 7.552 54,4809 TQEX
11.11.2026 23.663 54,4570 CEUX
11.11.2026 4.205 54,4699 AQEU
12.11.2026 105.362 54,7630 XETA
12.11.2026 27.822 54,7696 TQEX
12.11.2026 63.320 54,7566 CEUX
12.11.2026 11.928 54,7926 AQEU
13.11.2026 38.600 54,5522 XETA
13.11.2026 17.043 54,5348 TQEX
13.11.2026 47.581 54,5439 CEUX
13.11.2026 6.776 54,5587 AQEU

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite von BASF SE veröffentlicht unter www.basf.com/aktienrueckkauf.

Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 3. August 2026 bis einschließlich 13. November 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf eine Anzahl von 8.538.104 Aktien.

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Der Erwerb der Aktien der BASF SE erfolgt durch eine von BASF SE beauftragte Bank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie weitere Handelssysteme.

Kontakt
Dr. Stefanie Wettberg
BASF Investor Relations
+49 621-60-48002
stefanie.wettberg@basf.com


16.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: BASF SE
Carl-Bosch-Straße 38
67056 Ludwigshafen
Deutschland
Internet: www.basf.com
LEI Code: 529900PM64WH8AF1E917

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2435838  16.11.2026 CET/CEST

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Datum Rating Analyst
11.11.26 BASF Underperform Jefferies & Company Inc.
10.11.26 BASF Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.26 BASF Neutral UBS AG
29.10.26 BASF Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.26 BASF Outperform Bernstein Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.