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EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Beiersdorf Aktiengesellschaft / Aktienrückkaufprogramm 2026/2027 – 25. Zwischenmeldung
Beiersdorf Aktiengesellschaft: Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

26.10.2026 / 16:17 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Beiersdorf Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2026/2027 –

 25. Zwischenmeldung

 

Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

 

 

Die Beiersdorf Aktiengesellschaft gab am 6. Mai 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 den Beginn der 1. Tranche des Aktienrückkaufprogramms 2026/2027 bekannt. Mit Bekanntmachung vom 20. August 2026 teilte die Beiersdorf Aktiengesellschaft mit, dass diese 1. Tranche des Aktienrückkaufprogramms 2026/2027 erweitert wurde.

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In der Zeit vom 19. Oktober 2026 bis zum 23. Oktober 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2026/2027 insgesamt 0 Aktien erworben.

Das Gesamtvolumen der Aktien, die im Rahmen des Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 6. Mai 2026 bis einschließlich 23. Oktober 2026 erworben wurden, beträgt 2.188.824 Stück.

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der Beiersdorf Aktiengesellschaft veröffentlicht: https://www.beiersdorf.de/investor-relations/aktie/aktienrueckkauf

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Der Erwerb der Aktien wird durch ein von der Beiersdorf Aktiengesellschaft beauftragtes Kreditinstitut durchgeführt.

 


26.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Beiersdorf Aktiengesellschaft
Beiersdorfstraße 1 - 9
22529 Hamburg
Deutschland
Internet: www.Beiersdorf.com
LEI Code: L47NHHI0Z9X22DV46U41

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2422430  26.10.2026 CET/CEST

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Datum Rating Analyst
19.10.26 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
13.10.26 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
09.10.26 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
06.10.26 Beiersdorf Sell Goldman Sachs Group Inc.
01.10.26 Beiersdorf Halten DZ BANK

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