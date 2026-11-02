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EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Beiersdorf Aktiengesellschaft / Aktienrückkaufprogramm 2026/2027 – 26. Zwischenmeldung
Beiersdorf Aktiengesellschaft: Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

02.11.2026 / 11:13 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Beiersdorf Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2026/2027 –

 26. Zwischenmeldung

 

Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

 

 

Die Beiersdorf Aktiengesellschaft gab am 6. Mai 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 den Beginn der 1. Tranche des Aktienrückkaufprogramms 2026/2027 bekannt. Mit Bekanntmachungen vom 20. August 2026 sowie vom 28. Oktober 2026 teilte die Beiersdorf Aktiengesellschaft mit, dass diese 1. Tranche des Aktienrückkaufprogramms 2026/2027 jeweils erweitert wurde.

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In der Zeit vom 26. Oktober 2026 bis zum 30. Oktober 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2026/2027 insgesamt 134.315 Aktien erworben.

 

Die Aktien wurden wie folgt erworben:

Aktienrückkaufprogramm 2026/2027

Datum Aggregiertes Volumen
(Anzahl der Aktien)		 Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz
27.10.2026 915 79,3590 XETA
29.10.2026 31.106 81,5770 XETA
29.10.2026 7.266 81,4496 TQEX
29.10.2026 20.197 81,6099 CEUX
29.10.2026 8.831 81,6304 AQEU
30.10.2026 28.116 82,8146 XETA
30.10.2026 7.256 82,8418 TQEX
30.10.2026 20.000 82,7878 CEUX
30.10.2026 10.628 82,7940 AQEU
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Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der Beiersdorf Aktiengesellschaft veröffentlicht: https://www.beiersdorf.de/investor-relations/aktie/aktienrueckkauf

Das Gesamtvolumen der Aktien, die im Rahmen des Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 6. Mai 2026 bis einschließlich 30. Oktober 2026 erworben wurden, beträgt 2.323.139 Stück.

Der Erwerb der Aktien wird durch ein von der Beiersdorf Aktiengesellschaft beauftragtes Kreditinstitut durchgeführt.


02.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Beiersdorf Aktiengesellschaft
Beiersdorfstraße 1 - 9
22529 Hamburg
Deutschland
Internet: www.Beiersdorf.com
LEI Code: L47NHHI0Z9X22DV46U41

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2426460  02.11.2026 CET/CEST

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Datum Rating Analyst
30.10.26 Beiersdorf Underperform RBC Capital Markets
29.10.26 Beiersdorf Halten DZ BANK
28.10.26 Beiersdorf Neutral UBS AG
28.10.26 Beiersdorf Sell Deutsche Bank AG
28.10.26 Beiersdorf Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Information

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