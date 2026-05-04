DAX24.402 +1,7%Est505.870 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,60 +1,9%Nas25.326 +1,0%Bitcoin69.255 +0,3%Euro1,1734 +0,3%Öl108,3 -1,9%Gold4.666 +2,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NEL ASA A0B733 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Commerzbank CBK100 Allianz 840400 Palantir A2QA4J Intel 855681
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stärker erwartet -- Chinas Börsen im Plus -- Neue Rekorde in Südkorea -- HENOLDT: Milliarden-Orderbuch sprengt Analysten-Erwartungen -- AMD, Lucid, Strategy, Super Micro im Fokus
Top News
RATIONAL-Aktie höher: Mehr Gewinn als erwartet - Marge aber unter Druck RATIONAL-Aktie höher: Mehr Gewinn als erwartet - Marge aber unter Druck
Mit kollektiver Intelligenz den Weltaktienmarkt schlagen Mit kollektiver Intelligenz den Weltaktienmarkt schlagen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

06.05.26 08:18 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
71,04 EUR -0,22 EUR -0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Beiersdorf Aktiengesellschaft / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 (Aktienrückkaufprogramm 2026/2027 - Erste Tranche)
Beiersdorf Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

06.05.2026 / 08:18 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Beiersdorf Aktiengesellschaft

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Aktienrückkaufprogramm 2026/2027 – Erste Tranche

 

Das von der Beiersdorf Aktiengesellschaft mit Ad-hoc-Mitteilung vom 2. März 2026 angekündigte Aktienrückkaufprogramm, in dessen Rahmen in den nächsten zwei Jahren Aktien der Gesellschaft (ISIN: DE0005200000) zu einem Gesamtkaufpreis von bis zu 750 Mio. Euro zurückerworben werden können, wird ab dem 6. Mai 2026 in mehreren Tranchen durchgeführt (das „Aktienrückkaufprogramm 2026/2027“). Im Zeitraum bis längstens zum 11. Dezember 2026 sollen in einer ersten Tranche des Aktienrückkaufprogramms 2026/2027 Aktien der Beiersdorf Aktiengesellschaft zu einem Gesamtkaufpreis von insgesamt bis zu 100 Mio. Euro (ohne Erwerbsnebenkosten) erworben werden. Auf Basis des Schlusskurses im Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse vom 4. Mai 2026 von 70,38 Euro entspräche dies bis zu 1.420.858 Aktien und rund 0,59 % des Grundkapitals. Der Rückkauf soll über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und/oder über ausgewählte multilaterale Handelssysteme (multilateral trading facilities – MTF) erfolgen. Der Vorstand der Beiersdorf Aktiengesellschaft behält sich – abhängig von den jeweils vorherrschenden Marktbedingungen – vor, im Jahr 2026 weitere Tranchen zu starten.

Das Aktienrückkaufprogramm 2026/2027 dient ausschließlich den Zwecken der Einziehung von Aktien mit entsprechender Herabsetzung des Grundkapitals, der Erfüllung von aus Schuldtiteln entstehenden Verpflichtungen, die in Beteiligungskapital umgewandelt werden können (insbesondere Wandel- und Optionsanleihen) sowie der Erfüllung von Verpflichtungen aus einem etwaigen Belegschaftsaktienprogramm oder möglichen anderen Formen der Zuteilung von Aktien an Mitarbeiter, Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft und Organmitglieder von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen.

Das Aktienrückkaufprogramm 2026/2027 wird auf der Grundlage der Ermächtigung der ordentlichen Hauptversammlung der Beiersdorf Aktiengesellschaft vom 17. April 2025 durchgeführt. Danach ist die Beiersdorf Aktiengesellschaft ermächtigt, bis zum 16. April 2030 eigene Aktien im Umfang von insgesamt bis zu 10 % des Grundkapitals zu erwerben. Die maximale Anzahl von Aktien, die die Gesellschaft unter der bestehenden Ermächtigung erwerben darf, beträgt demnach 24.800.000 Aktien. Von der bestehenden Ermächtigung hat die Gesellschaft bereits in einem Umfang von 4.690.621 Aktien Gebrauch gemacht. Erfolgt der Erwerb der Aktien der Beiersdorf Aktiengesellschaft über die Börse, darf der gezahlte Erwerbspreis (ohne Erwerbsnebenkosten) je Aktie den Durchschnitt der Aktienkurse der Beiersdorf Aktie in der Schlussauktion Xetra-Handelssystem (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse an den dem Erwerb vorangehenden letzten fünf Börsentagen um nicht mehr als 10 % über- und um nicht mehr als 20 % unterschreiten.

Die Aktienrückkäufe werden durch ein von der Gesellschaft beauftragtes Kreditinstitut durchgeführt, das seine Entscheidungen über den Zeitpunkt des Erwerbs der Aktien unabhängig und unbeeinflusst von der Gesellschaft trifft. Das Recht der Gesellschaft, das Mandat vorzeitig zu beenden und/oder den Auftrag auf eine oder mehrere andere Kreditinstitute zu übertragen, bleibt unberührt. Der Aktienrückkauf kann im Einklang mit den zu beachtenden rechtlichen Vorgaben jederzeit ausgesetzt, unterbrochen und gegebenenfalls wiederaufgenommen werden.

Die Aktienrückkäufe erfolgen im Einklang mit den Safe-Harbour-Regelungen des Artikels 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung) in Verbindung mit den Bestimmungen der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 und der zuvor genannten Ermächtigung der Hauptversammlung der Beiersdorf Aktiengesellschaft vom 17. April 2025. Die Aktien der Beiersdorf Aktiengesellschaft werden insbesondere im Einklang mit den Handelsbedingungen des Artikels 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 erworben. Die Aktien der Beiersdorf Aktiengesellschaft werden daher unter anderem nicht zu einem Kurs erworben, der über dem des letzten unabhängig getätigten Abschlusses oder (sollte dieser höher sein) über dem des derzeit höchsten unabhängigen Angebots auf dem Handelsplatz, auf dem der Kauf stattfindet, liegt. Darüber hinaus wird die Beiersdorf Aktiengesellschaft an einem Handelstag nicht mehr als 25 % des durchschnittlichen täglichen Aktienumsatzes auf dem Handelsplatz, auf dem der Kauf erfolgt, erwerben. Der durchschnittliche tägliche Aktienumsatz wird berechnet auf Basis des durchschnittlichen täglichen Handelsvolumens während der 20 Börsentage vor dem jeweiligen Kauftermin.

Informationen zu den mit dieser ersten Tranche des Aktienrückkaufprogramms 2026/2027 zusammenhängenden Geschäften sowie weitere Informationen zum Aktienrückkaufprogramm 2026/2027 werden spätestens am Ende des siebten Handelstages nach dem Tag der Ausführung solcher Geschäfte in detaillierter Form sowie in aggregierter Form angemessen bekanntgegeben. Darüber hinaus wird die Beiersdorf Aktiengesellschaft die bekanntgegebenen Geschäfte auf ihrer Website (www.beiersdorf.de) im Bereich „Investor Relations“ veröffentlichen und dafür sorgen, dass die Informationen ab dem Tag der Bekanntgabe mindestens fünf Jahre öffentlich zugänglich bleiben.

 

Hamburg, 6. Mai 2026

Beiersdorf Aktiengesellschaft

Der Vorstand

 


06.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Beiersdorf Aktiengesellschaft
Beiersdorfstraße 1 - 9
22529 Hamburg
Deutschland
Internet: www.Beiersdorf.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2322064  06.05.2026 CET/CEST

Nachrichten zu Beiersdorf AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Beiersdorf AG

DatumRatingAnalyst
24.04.2026Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
22.04.2026Beiersdorf HoldDeutsche Bank AG
22.04.2026Beiersdorf OutperformBernstein Research
22.04.2026Beiersdorf NeutralUBS AG
22.04.2026Beiersdorf HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
22.04.2026Beiersdorf OutperformBernstein Research
22.04.2026Beiersdorf OverweightBarclays Capital
21.04.2026Beiersdorf OverweightBarclays Capital
21.04.2026Beiersdorf OutperformBernstein Research
14.04.2026Beiersdorf OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
24.04.2026Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
22.04.2026Beiersdorf HoldDeutsche Bank AG
22.04.2026Beiersdorf NeutralUBS AG
22.04.2026Beiersdorf HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.04.2026Beiersdorf HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
21.04.2026Beiersdorf UnderperformRBC Capital Markets
21.04.2026Beiersdorf UnderperformRBC Capital Markets
18.03.2026Beiersdorf UnderperformRBC Capital Markets
10.03.2026Beiersdorf UnderperformRBC Capital Markets
04.03.2026Beiersdorf SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Beiersdorf AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen