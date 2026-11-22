EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: TAG Immobilien AG / Aktienrückkauf für Mitarbeiterbeteiligungsprogramm und für langfristige Vorstandsvergütung

Bekanntmachung nach Artikel 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 der Kommission zur Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MMVO)



22.11.2026 / 19:00 CET/CEST

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Werbung Veröffentlichungsdatum: 22. November 2026 Bekanntmachung nach Artikel 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 der Kommission zur Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MMVO)



Aktienrückkauf für Mitarbeiterbeteiligungsprogramm und für langfristige Vorstandsvergütung Der Vorstand der TAG Immobilien AG (ISIN DE0008303504) hat beschlossen, bis zu 150.000 eigene Aktien (das entspricht etwa 0,08% des Grundkapitals) über die Börse zurückzukaufen, um diese zur Bedienung von Ansprüchen aus dem bestehenden Mitarbeiterbeteiligungsprogramm und für die langfristige Vorstandsvergütung zu verwenden. Der Aktienrückkauf erfolgt gemäß der Bestimmung des § 71 Abs. 1 Nr. 2 AktG und dient ausschließlich den vorstehend genannten Zwecken. Der Gesamtkaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) beträgt bis zu EUR 1,9 Mio. Der Aktienrückkauf beginnt am 23. November 2026 und wird bis zum 31. Dezember 2026 abgeschlossen sein. Er erfolgt durch einen unabhängigen Finanzdienstleister und nach Maßgabe der Ermächtigung der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 16. Mai 2025 und den „Safe Harbour“-Regelungen des Artikels 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und Rates vom 16. April 2014 in der geltenden Fassung in Verbindung mit den Bestimmungen der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016. Der Finanzdienstleister ist insbesondere verpflichtet, den Aktienrückkauf wie folgt auszuführen: Werbung Die Aktien werden zu Marktpreisen in Einklang mit den zuvor genannten Verordnungen und der Ermächtigung der Hauptversammlung erworben. Die Aktien werden nicht zu einem Kurs erworben, der über dem des letzten unabhängig getätigten Abschlusses liegt oder (sollte dieser höher sein) über dem des derzeit höchsten unabhängigen Angebots auf den Handelsplätzen, auf denen der Kauf stattfindet. Die Aktien werden ausschließlich auf dem Handelssystem XETRA erworben. Es werden an einem Handelstag nicht mehr als 25% des durchschnittlichen täglichen Aktienumsatzes auf dem Handelsplatz erworben, auf dem der Kauf erfolgt (XETRA). Der durchschnittliche Tagesumsatz beruht auf dem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen auf diesem Handelsplatz in den 20 Börsentagen vor dem Kauftermin. Informationen zu den mit dem Aktienrückkaufprogramm zusammenhängenden Geschäften werden spätestens am Ende des siebten Handelstages nach dem Tag der Ausführung der Geschäfte in aggregierter Form angemessen bekannt gegeben. Darüber hinaus wird die Gesellschaft die bekanntgegebenen Geschäfte auf ihrer Website im Bereich „Investor Relations – Aktie – Aktienrückkäufe für Mitarbeiterbeteiligung“ veröffentlichen und dafür sorgen, dass die Informationen ab dem Tag der Bekanntgabe mindestens fünf Jahre öffentlich zugänglich bleiben.

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