EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: CEWE Stiftung & Co. KGaA / Aktienrückkauf 2025: 34. Zwischenmeldung

CEWE Stiftung & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



17.04.2026 / 09:07 CET/CEST

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Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

CEWE Stiftung & Co. KGaA:

Erwerb eigener Aktien – 34. Zwischenmeldung

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b, Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Oldenburg, 17. April 2026. Die CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) kauft seit dem 26. August 2025 eigene Aktien über die Börse zurück. Der Rückkauf basiert auf der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 15. Juni 2022, insgesamt bis zu 10% eigene Aktien zu erwerben. Der Rückkauf wird in Anwendung der safe-harbor-Regelungen unabhängig und unbeeinflusst von der Gesellschaft durch die Baader Bank AG, München, ausgeführt.

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Im Zeitraum vom 13. April 2026 bis einschließlich 16. April 2026 wurden insgesamt 5.000 Stück Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs erworben:

Datum Zurückgekaufte Aktien [Stück] Durchschnittskurs

[Euro] Volumen

[Euro] 13.04.2026 1.500 92,76667 139.150,00 14.04.2026 1.500 94,85000 142.275,00 15.04.2026 1.000 95,60000 95.600,00 16.04.2026 1.000 97,25000 97.250,00

Die Gesamtzahl der im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 26. August 2025 bis einschließlich 16. April 2026 erworbenen Aktien beläuft sich damit auf 131.500 Stück Aktien.

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Detaillierte Informationen über die Transaktionen gemäß Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind auf der Internetseite der CEWE Stiftung & Co. KGaA unter ir.cewe.de im Bereich Investor Relations / CEWE Aktie / Aktienrückkauf verfügbar.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

CEWE Stiftung & Co. KGaA

Axel Weber (Leiter Investor Relations)

email: IR@cewe.de