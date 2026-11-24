EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
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EQS Post-admission Duties announcement: Commerzbank Aktiengesellschaft
/ share buyback
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Frankfurt am Main, 24 November 2026
Status Share Buyback
In the period from 16 November 2026 to and including 18 November 2026, Commerzbank has repurchased a total of 11,570 shares under its Employee Share Buyback Programme 2026/II. The buyback has been completed.
Shares were purchased as follows:
The purchase of shares was carried out on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra) by a credit institution that was commissioned by Commerzbank AG.
24.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Commerzbank Aktiengesellschaft
|Kaiserstraße 16
|60311 Frankfurt am Main
|Germany
|Internet:
|www.commerzbank.de
|LEI Code:
|851WYGNLUQLFZBSYGB56
|End of News
|EQS News Service
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2440950 24.11.2026 CET/CEST
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