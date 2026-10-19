EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Commerzbank Aktiengesellschaft / Stand Aktienrückkauf

Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



19.10.2026 / 14:51 CET/CEST

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Stand Aktienrückkauf



Im Zeitraum vom 12. Oktober 2026 bis einschließlich 16. Oktober 2026 hat die Commerzbank AG insgesamt 3.157.027



Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen gekauft: Rückkauftag Stück Aktien Durchschnittskurs (EURO) 12.10.2026 623.426 38,4969 13.10.2026 594.247 38,7044 14.10.2026 624.104 38,4551 15.10.2026 661.405 37,7983 16.10.2026 653.845 38,1885

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 04. September 2026 bis einschließlich 16. Oktober 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 14.271.110 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Commerzbank AG erfolgte im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und den multilateralen Handelssystemen Cboe (CEUX), Turquoise (TQEX) und Aquis (AQEU) durch eine von der Commerzbank AG beauftragte Bank.

Frankfurt am Main, den 19. Oktober 2026Stand AktienrückkaufIm Zeitraum vom 12. Oktober 2026 bis einschließlich 16. Oktober 2026 hat die Commerzbank AG insgesamt 3.157.027 Aktien im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 03. September 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt wurde.Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen gekauft:Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 04. September 2026 bis einschließlich 16. Oktober 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 14.271.110 Aktien.Der Erwerb der Aktien der Commerzbank AG erfolgte im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und den multilateralen Handelssystemen Cboe (CEUX), Turquoise (TQEX) und Aquis (AQEU) durch eine von der Commerzbank AG beauftragte Bank.

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