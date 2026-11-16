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EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Commerzbank Aktiengesellschaft / Aktienrückkauf
Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

16.11.2026 / 11:51 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Frankfurt am Main, den 16. November 2026
Stand Aktienrückkauf                              

Im Zeitraum vom 9. November 2026 bis einschließlich 13. November 2026 hat die Commerzbank AG insgesamt 2.551.770 Aktien im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 03. September 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt wurde.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen gekauft:
Rückkauftag Stück Aktien Durchschnittskurs (EURO)
09.11.2026 528.939 39,7021
10.11.2026 493.347 40,5394
11.11.2026 502.574 39,7951
12.11.2026 500.306 39,9755
06.11.2026 526.604 39,8781

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 04. September 2026 bis einschließlich 13. November 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 26.703.152 Aktien.
Der Erwerb der Aktien der Commerzbank AG erfolgte im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und den multilateralen Handelssystemen Cboe (CEUX), Turquoise (TQEX) und Aquis (AQEU) durch eine von der Commerzbank AG beauftragte Bank.
 

16.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Commerzbank Aktiengesellschaft
Kaiserstraße 16
60311 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet: www.commerzbank.de
LEI Code: 851WYGNLUQLFZBSYGB56

 
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2435686  16.11.2026 CET/CEST

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Datum Rating Analyst
06.11.26 Commerzbank Hold Deutsche Bank AG
05.11.26 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
05.11.26 Commerzbank Halten DZ BANK
05.11.26 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
22.10.26 Commerzbank Equal Weight Barclays Capital

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