Frankfurt am Main, den 24. November 2026Stand AktienrückkaufIm Zeitraum vom 16. November 2026 bis einschließlich 18. November 2026 hat die Commerzbank insgesamt 11.570 Aktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufs Mitarbeiteraktien 2026/II gekauft. Der Rückkauf ist damit abgeschlossen.Dabei wurden folgende Stückzahlen gekauft:Der Erwerb der Aktien der Commerzbank AG erfolgte im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch eine von der Commerzbank AG beauftragte Bank.

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Commerzbank Aktiengesellschaft / Aktienrückkauf Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation 24.11.2026 / 08:55 CET/CEST Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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