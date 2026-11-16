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EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Daimler Truck Holding AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Daimler Truck Holding AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

16.11.2026 / 10:43 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052  
   
Erwerb eigener Aktien - Zwischenmeldung 34  
   
Im Zeitraum vom 9. November 2026 bis einschließlich 13. November 2026 wurden insgesamt 300.000 Aktien der Daimler Truck Holding AG im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Daimler Truck Holding AG erworben, welches gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052, am 13. März 2026 hinsichtlich des Beginnes des Aktienrückkaufs und am 18. September 2026 hinsichtlich des Beginnes der 2. Tranche bekanntgemacht wurde.  
   
Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:  
   
Datum Anzahl Aktien Durchschnittspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Handelsplatz (MIC code)
9. November 2026 200.000 41,1172 8.223.440,00 XETRA
10. November 2026 25.000 43,0263 1.075.657,50 XETRA
11. November 2026 25.000 42,6247 1.065.617,50 XETRA
12. November 2026 25.000 42,4248 1.060.620,00 XETRA
13. November 2026 25.000 42,7146 1.067.865,00 XETRA
   
Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 16. März 2026 bis einschließlich 13. November 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 13.621.021 Aktien.  
   
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) No 2016/1052 sind auf der Unternehmenswebseite verfügbar unter: https://www.daimlertruck.com/investoren/aktie/aktienrueckkauf/aktienrueckkaufprogramm-2025  
   
Der Erwerb der Aktien der Daimler Truck Holding AG erfolgt ausschließlich über die Börse durch ein von der Daimler Truck Holding AG beauftragtes Kreditinstitut.  
   
Leinfelden-Echterdingen, 16. November 2026  
   
Daimler Truck Holding AG  
   
Der Vorstand  
   
   
           

 


16.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Daimler Truck Holding AG
Fasanenweg 10
70771 Leinfelden-Echterdingen
Deutschland
Internet: www.daimlertruck.com
LEI Code: 529900PW78JIYOUBSR24

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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2435530  16.11.2026 CET/CEST

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Datum Rating Analyst
12.11.26 Daimler Truck Overweight Barclays Capital
09.11.26 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
09.11.26 Daimler Truck Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
06.11.26 Daimler Truck Underperform Bernstein Research

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