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EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Bank AG / Aktienrückkauf – Wochenbericht
Deutsche Bank AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

13.07.2026 / 16:29 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Erwerb eigener Aktien – 20. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 6. Juli 2026 bis einschließlich 10. Juli 2026 wurden insgesamt Stück 436.727 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Deutsche Bank AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 26. Februar 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 26. Februar 2026 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:
 
Rückkauftag Aggregiertes Volumen in Anzahl Aktien Volumengewichteter Durchschnittskurs (Euro)
06. Juli 2026 50.000 32,0188
07. Juli 2026 50.000 32,7322
08. Juli 2026 50.000 31,0404
09. Juli 2026 136.000 30,8913
10. Juli 2026 150.727 31,2721

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite der Deutsche Bank AG veröffentlicht: https://investor-relations.db.com/share/share-buybacks/capital-distribution#zeige-inhalt-von-aktienrueckkaufprogramm-2026-1

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 26. Februar 2026 bis einschließlich 10. Juli 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 26.015.818 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Deutsche Bank Aktiengesellschaft erfolgt durch eine von der Deutsche Bank Aktiengesellschaft beauftragte Wertpapierhandelsbank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und ggf. über die multilateralen Handelssysteme Cboe (CEUX), Turquoise (TQEX) und Aquis (AQEU).

13.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Bank AG
Taunusanlage 12
60325 Frankfurt a. M.
Deutschland
Internet: www.db.com

 
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DatumRatingAnalyst
10.07.26 Deutsche Bank Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09.07.26 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
03.07.26 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.05.26 Deutsche Bank Kaufen DZ BANK
12.05.26 Deutsche Bank Neutral Goldman Sachs Group Inc.