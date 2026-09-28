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EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Bank AG / Aktienrückkauf - Abschlussmeldung
Deutsche Bank AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

28.09.2026 / 18:39 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Deutsche Bank AG schließt Aktienrückkauf ab

Im Zeitraum vom 25. August 2026 bis einschließlich 25. September 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Deutsche Bank AG, dessen Beginn nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 am 24. August 2026 für den 25. August 2026 mitgeteilt wurde (der „Aktienrückkauf“), insgesamt 15.063.631 Aktien wie folgt erworben:
 
Rückkaufzeitraum Aggregiertes Volumen in Anzahl Aktien Volumengewichteter Durchschnittskurs (Euro)
25. Aug 2026 – 25. Sep 2026 15.063.631 33,19
 
Damit wurde der Aktienrückkauf am 25. September 2026 abgeschlossen. Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 25. August 2026 bis einschließlich 25. September 2026 erworbenen eigenen Aktien beläuft sich auf 15.063.631 Stück. Dies entspricht 0,8% des Grundkapitals. Der an der Börse gezahlte Kaufpreis je Aktie betrug durchschnittlich 33,19€.

Der Erwerb der Aktien der Deutsche Bank Aktiengesellschaft erfolgte durch eine von der Deutsche Bank Aktiengesellschaft beauftragte Wertpapierhandelsbank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und ggf. über die multilateralen Handelssysteme Cboe (CEUX), Turquoise (TQEX) und Aquis (AQEU).

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite der Deutsche Bank AG veröffentlicht: https://investor-relations.db.com/share/share-buybacks/capital-distribution?language_id=3#zeige-inhalt-von-aktienrueckkaufprogramm-2026-2
 

28.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Bank AG
Taunusanlage 12
60325 Frankfurt a. M.
Deutschland
Internet: www.db.com
LEI Code: 7LTWFZYICNSX8D621K86

 
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2406558  28.09.2026 CET/CEST

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Datum Rating Analyst
08.09.26 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.09.26 Deutsche Bank Buy Warburg Research
02.09.26 Deutsche Bank Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.08.26 Deutsche Bank Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.08.26 Deutsche Bank Buy Warburg Research

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