DAX24.527 +1,3%Est506.139 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,0400 +1,6%Nas25.810 +2,5%Bitcoin54.445 -0,8%Euro1,1563 -0,1%Öl88,79 -0,4%Gold4.178 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Volkswagen (VW) vz. 766403 Oracle 871460 Microsoft 870747 BMW 519000 adidas A1EWWW Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Friedenshoffnung im Iran-Krieg: DAX mit kräftigen Gewinnen -- Asiens Börsen sehr stark -- SpaceX mit Rekord-Börsengang - Aktie vor erstem Handelstag -- Adobe, DroneShield im Fokus
Top News
Ultra Clean Holdings: Halbleiterausrüster mit 4 Mrd. USD-Umsatzpotenzial bis 2030! Ultra Clean Holdings: Halbleiterausrüster mit 4 Mrd. USD-Umsatzpotenzial bis 2030!
Alibaba-Aktie gewinnt: Milliardenschwere Übernahmeofferte soll Konkurrent Paroli bieten Alibaba-Aktie gewinnt: Milliardenschwere Übernahmeofferte soll Konkurrent Paroli bieten
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

12.06.26 08:07 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Beteiligungs AG
22,80 EUR -0,25 EUR -1,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Beteiligungs AG / Aktienrückkauf
Deutsche Beteiligungs AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

12.06.2026 / 08:07 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Frankfurt am Main, 12. Juni 2026. – Im Zeitraum vom 8. Juni 2026 bis einschließlich 10. Juni 2026 hat die Deutsche Beteiligungs AG insgesamt 1.350 Aktien im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms gekauft, das gem. Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mit der Bekanntmachung vom 26. Februar 2025 angekündigt und mit der Bekanntmachung vom 2. März 2026 bis spätestens zum 31. Juli 2026 verlängert wurde.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen gekauft:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen (in Stück) Durchschnittskurs
(in Euro)
8.6.2026 0 n/a
9.6.2026 0 n/a
10.6.2026 1.350 23,1500

 Das Aktienrückkaufprogramm wurde zum 10. Juni 2026 abgeschlossen. Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom
3. März 2025 bis einschließlich 10. Juni 2026 gekauften Aktien beläuft sich auf 799.000 Aktien. Das entspricht ca. 4,25 Prozent des Grundkapitals der Deutschen Beteiligungs AG. Der durchschnittliche Kaufpreis pro Aktie betrug 25,029728 Euro. Insgesamt wurden Aktien zu einem Gesamtkaufpreis von 19.998.753,00 Euro (ohne Erwerbsnebenkosten) zurückgekauft.

Der Erwerb der Aktien der Deutschen Beteiligungs AG erfolgte ausschließlich über die Börse durch ein von der Deutschen Beteiligungs AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Transaktionen gemäß Art. 2 Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 werden auf der Internetseite der Deutschen Beteiligungs AG veröffentlicht (https://www.dbag.de/investor-relations/aktienrueckkaufprogramm).


12.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Beteiligungs AG
Untermainanlage 1
60329 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet: www.dbag.de

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2344688  12.06.2026 CET/CEST

Nachrichten zu Deutsche Beteiligungs AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Deutsche Beteiligungs AG

DatumRatingAnalyst
08.05.2026Deutsche Beteiligungs BuyWarburg Research
07.05.2026Deutsche Beteiligungs BuyBaader Bank
07.05.2026Deutsche Beteiligungs BuyJefferies & Company Inc.
11.03.2026Deutsche Beteiligungs BuyWarburg Research
10.03.2026Deutsche Beteiligungs BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
08.05.2026Deutsche Beteiligungs BuyWarburg Research
07.05.2026Deutsche Beteiligungs BuyBaader Bank
07.05.2026Deutsche Beteiligungs BuyJefferies & Company Inc.
11.03.2026Deutsche Beteiligungs BuyWarburg Research
10.03.2026Deutsche Beteiligungs BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
28.11.2024Deutsche Beteiligungs HoldJefferies & Company Inc.
28.07.2020Deutsche Beteiligungs HoldWarburg Research
14.05.2020Deutsche Beteiligungs HoldWarburg Research
06.05.2020Deutsche Beteiligungs HoldWarburg Research
04.05.2020Deutsche Beteiligungs HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
12.02.2020Deutsche Beteiligungs UnderweightJP Morgan Chase & Co.
15.01.2019Deutsche Beteiligungs ReduceKepler Cheuvreux

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Beteiligungs AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen