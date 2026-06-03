EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Beteiligungs AG
/ Aktienrückkauf
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Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Frankfurt am Main, 12. Juni 2026. – Im Zeitraum vom 8. Juni 2026 bis einschließlich 10. Juni 2026 hat die Deutsche Beteiligungs AG insgesamt 1.350 Aktien im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms gekauft, das gem. Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mit der Bekanntmachung vom 26. Februar 2025 angekündigt und mit der Bekanntmachung vom 2. März 2026 bis spätestens zum 31. Juli 2026 verlängert wurde.
Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen gekauft:
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Das Aktienrückkaufprogramm wurde zum 10. Juni 2026 abgeschlossen. Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom
Der Erwerb der Aktien der Deutschen Beteiligungs AG erfolgte ausschließlich über die Börse durch ein von der Deutschen Beteiligungs AG beauftragtes Kreditinstitut.
Detaillierte Informationen über die Transaktionen gemäß Art. 2 Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 werden auf der Internetseite der Deutschen Beteiligungs AG veröffentlicht (https://www.dbag.de/investor-relations/aktienrueckkaufprogramm).
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12.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Beteiligungs AG
|Untermainanlage 1
|60329 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|www.dbag.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2344688 12.06.2026 CET/CEST
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