DAX23.749 -0,2%Est505.904 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1200 -2,1%Nas22.961 +0,3%Bitcoin61.469 +1,5%Euro1,1710 +0,3%Öl102,2 +8,4%Gold4.719 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Amazon 906866 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA-Iran-Gespräche gescheitert: DAX schließt im Minus -- Entlastung bei Benzinpreisen kommt -- Nike, Palantir, DroneShield, TUI, Telekom, VW, Rüstungsaktien, BioNTech, Lufthansa im Fokus
Top News
Risikolebensversicherung - Gut versichert im Eigenheim Risikolebensversicherung - Gut versichert im Eigenheim
Entlastungspaket: Koalition plant Krisen-Bonus und Steuersenkung bei Kraftstoffen Entlastungspaket: Koalition plant Krisen-Bonus und Steuersenkung bei Kraftstoffen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EQS-CMS: Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

13.04.26 17:40 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
48,22 EUR -0,71 EUR -1,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Post AG / Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

13.04.2026 / 17:40 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 

 

 

Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Information zum Aktienrückkaufprogramm
13. April 2026

Deutsche Post AG, Bonn, Deutschland

WKN: 555200

ISIN: DE0005552004

 

Im Zeitraum vom 7. April 2026 bis einschließlich 10. April 2026 wurden insgesamt 532.978 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes der Deutsche Post AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum zurückgekaufte Aktien (Stück) Durchschnittspreis (€) Kurswert Gesamt (€) Handelsplatz (MIC code)
07.04.2026 64.746 46,2102 2.991.925,61 Xetra
07.04.2026 68.053 46,2857 3.149.880,74 CBOE Europe (CEUX)
07.04.2026 10.020 46,1396 462.318,79 Turquoise Europe (TQEX)
07.04.2026 7.681 46,3107 355.712,49 Aquis Europe (AQEU)
08.04.2026 56.809 47,9061 2.721.497,63 Xetra
08.04.2026 51.492 47,8946 2.466.188,74 CBOE Europe (CEUX)
08.04.2026 6.350 47,9148 304.258,98 Turquoise Europe (TQEX)
08.04.2026 5.497 47,9910 263.806,53 Aquis Europe (AQEU)
09.04.2026 82.307 48,4136 3.984.778,18 Xetra
09.04.2026 46.491 48,3999 2.250.159,75 CBOE Europe (CEUX)
09.04.2026 9.189 48,4345 445.064,62 Turquoise Europe (TQEX)
09.04.2026 3.759 48,4716 182.204,74 Aquis Europe (AQEU)
10.04.2026 65.993 49,0865 3.239.365,39 Xetra
10.04.2026 43.755 49,1251 2.149.468,75 CBOE Europe (CEUX)
10.04.2026 6.560 49,1563 322.465,33 Turquoise Europe (TQEX)
10.04.2026 4.276 49,1614 210.214,15 Aquis Europe (AQEU)
Gesamt 532.978
 		 47,8431 25.499.310,42
 		  

 

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht (https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html).

Das Gesamtvolumen der im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom
2. April 2026 bis einschließlich 10. April 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 689,978 Stück.

Kontakt:

Martin Ziegenbalg
EVP Investor Relations
Tel. +49 (0) 228 189 63000

Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

 


13.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Post AG
Charles-de-Gaulle-Straße 20
53113 Bonn
Deutschland
Internet: www.group.dhl.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2307066  13.04.2026 CET/CEST

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

DatumMeistgelesen

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

DatumRatingAnalyst
10:26DHL Group (ex Deutsche Post) NeutralUBS AG
08.04.2026DHL Group (ex Deutsche Post) Market-PerformBernstein Research
02.04.2026DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightBarclays Capital
31.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
02.04.2026DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightBarclays Capital
31.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) BuyJefferies & Company Inc.
25.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
10:26DHL Group (ex Deutsche Post) NeutralUBS AG
08.04.2026DHL Group (ex Deutsche Post) Market-PerformBernstein Research
23.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) NeutralUBS AG
10.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) HoldWarburg Research
06.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
06.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
13.10.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
22.09.2025DHL Group (ex Deutsche Post) UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
05.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DHL Group (ex Deutsche Post) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen