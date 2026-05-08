DAX24.350 +0,1%Est505.895 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,51 +4,6%Nas26.268 +0,1%Bitcoin69.135 -1,0%Euro1,1776 ±0,0%Öl104,7 +4,5%Gold4.717 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Intel 855681 Infineon 623100 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BASF BASF11 Amazon 906866 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Keine Lösung im Nahost-Konflikt: DAX letztlich kaum bewegt -- TKMS überzeugt mit Geschäftszahlen -- Ölpreis, Barrick Mining, Moderna, Cerebras, Intel, CSL, Palantir im Fokus
Top News
Ölmarkt vor dem nächsten Schock? Diese Ölpreise halten Experten inzwischen für möglich Ölmarkt vor dem nächsten Schock? Diese Ölpreise halten Experten inzwischen für möglich
Ausblick: Bayer präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel Ausblick: Bayer präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EQS-CMS: Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

11.05.26 18:15 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
47,47 EUR 0,69 EUR 1,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Post AG / Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

11.05.2026 / 18:15 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 

 

 

Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Information zum Aktienrückkaufprogramm
11. Mai 2026

Deutsche Post AG, Bonn, Deutschland

WKN: 555200

ISIN: DE0005552004

 

Im Zeitraum vom 4. Mai 2026 bis einschließlich 8. Mai 2026 wurden insgesamt 637.564 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes der Deutsche Post AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum zurückgekaufte Aktien (Stück) Durchschnittspreis (€) Kurswert Gesamt (€) Handelsplatz (MIC code)
06.05.2026 179.900 46,5124 8.367.580,76 Xetra
06.05.2026 111.786 46,5438 5.202.945,23 CBOE Europe (CEUX)
06.05.2026 21.879 46,5862 1.019.259,47 Turquoise Europe (TQEX)
06.05.2026 20.472 46,6322 954.654,40 Aquis Europe (AQEU)
07.05.2026 29.929 47,3788 1.418.000,11 Xetra
07.05.2026 23.262 47,3791 1.102.132,62 CBOE Europe (CEUX)
07.05.2026 4.322 47,4140 204.923,31 Turquoise Europe (TQEX)
07.05.2026 3.881 47,3847 183.900,02 Aquis Europe (AQEU)
08.05.2026 133.874 46,7509 6.258.729,99 Xetra
08.05.2026 86.212 46,7211 4.027.919,47 CBOE Europe (CEUX)
08.05.2026 13.362 46,7174 624.237,90 Turquoise Europe (TQEX)
08.05.2026 8.685 46,7068 405.648,56 Aquis Europe (AQEU)
Gesamt 637.564
 		 46,6932 29.769.931,84
 		  

 

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht (https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html).

Das Gesamtvolumen der im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom
2. April 2026 bis einschließlich 8. Mai 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 2.000.105 Stück.

Kontakt:

Martin Ziegenbalg
EVP Investor Relations
Tel. +49 (0) 228 189 63000

Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

 


11.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Post AG
Charles-de-Gaulle-Straße 20
53113 Bonn
Deutschland
Internet: www.group.dhl.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2325324  11.05.2026 CET/CEST

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

DatumMeistgelesen

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

DatumRatingAnalyst
06.05.2026DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightBarclays Capital
06.05.2026DHL Group (ex Deutsche Post) HoldJefferies & Company Inc.
05.05.2026DHL Group (ex Deutsche Post) HoldWarburg Research
04.05.2026DHL Group (ex Deutsche Post) Market-PerformBernstein Research
01.05.2026DHL Group (ex Deutsche Post) HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
06.05.2026DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightBarclays Capital
30.04.2026DHL Group (ex Deutsche Post) KaufenDZ BANK
30.04.2026DHL Group (ex Deutsche Post) BuyJefferies & Company Inc.
30.04.2026DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightBarclays Capital
30.04.2026DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
06.05.2026DHL Group (ex Deutsche Post) HoldJefferies & Company Inc.
05.05.2026DHL Group (ex Deutsche Post) HoldWarburg Research
04.05.2026DHL Group (ex Deutsche Post) Market-PerformBernstein Research
01.05.2026DHL Group (ex Deutsche Post) HoldDeutsche Bank AG
30.04.2026DHL Group (ex Deutsche Post) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
06.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
13.10.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
22.09.2025DHL Group (ex Deutsche Post) UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
05.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DHL Group (ex Deutsche Post) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen