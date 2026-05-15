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EQS-CMS: Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

18.05.26 11:33 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Post AG / Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

18.05.2026 / 11:33 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 

 

 

Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Information zum Aktienrückkaufprogramm
18. Mai 2026

Deutsche Post AG, Bonn, Deutschland

WKN: 555200

ISIN: DE0005552004

Im Zeitraum vom 11. Mai 2026 bis einschließlich 15. Mai 2026 wurden insgesamt 787.991 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes der Deutsche Post AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum zurückgekaufte Aktien (Stück) Durchschnittspreis (€) Kurswert Gesamt (€) Handelsplatz (MIC code)
11.05.2026 42.347 47,1436 1.996.390,03 Xetra
11.05.2026 35.231 47,1388 1.660.747,06 CBOE Europe (CEUX)
11.05.2026 5.581 47,1588 263.193,26 Turquoise Europe (TQEX)
11.05.2026 7.207 47,0896 339.374,75 Aquis Europe (AQEU)
12.05.2026 66.777 47,4316 3.167.339,95 Xetra
12.05.2026 35.038 47,5298 1.665.349,13 CBOE Europe (CEUX)
12.05.2026 6.990 47,5331 332.256,37 Turquoise Europe (TQEX)
12.05.2026 5.736 47,4514 272.181,23 Aquis Europe (AQEU)
13.05.2026 104.757 47,3423 4.959.437,32 Xetra
13.05.2026 57.249 47,3276 2.709.457,77 CBOE Europe (CEUX)
13.05.2026 15.575 47,3067 736.801,85 Turquoise Europe (TQEX)
13.05.2026 7.062 47,2979 334.017,77 Aquis Europe (AQEU)
14.05.2026 26.982 47,9283 1.293.201,39 Xetra
14.05.2026 24.666 47,9171 1.181.923,19 CBOE Europe (CEUX)
14.05.2026 6.844 47,9045 327.858,40 Turquoise Europe (TQEX)
14.05.2026 2.795 47,9240 133.947,58 Aquis Europe (AQEU)
15.05.2026 199.339 46,8743 9.343.876,09 Xetra
15.05.2026 103.991 46,8834 4.875.451,65 CBOE Europe (CEUX)
15.05.2026 18.678 46,8971 875.944,03 Turquoise Europe (TQEX)
15.05.2026 15.146 46,8639 709.800,63 Aquis Europe (AQEU)
Gesamt 787.991
 		 47,1814 37.178.549,45
 		  
         
         

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht (https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html).

Das Gesamtvolumen der im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom
2. April 2026 bis einschließlich 15. Mai 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 2.788.096 Stück.

Kontakt:

Martin Ziegenbalg
EVP Investor Relations
Tel. +49 (0) 228 189 63000

Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

 


18.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Post AG
Charles-de-Gaulle-Straße 20
53113 Bonn
Deutschland
Internet: www.group.dhl.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2329026  18.05.2026 CET/CEST

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