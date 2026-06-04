EQS-CMS: Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Post AG / Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



08.06.2026 / 15:27 CET/CEST

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Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Information zum Aktienrückkaufprogramm

8. Juni 2026

Deutsche Post AG, Bonn, Deutschland

WKN: 555200

ISIN: DE0005552004

Im Zeitraum vom 1. Juni 2026 bis einschließlich 5. Juni 2026 wurden insgesamt 172.633 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes der Deutsche Post AG erworben.

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Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum zurückgekaufte Aktien (Stück) Durchschnittspreis (€) Kurswert Gesamt (€) Handelsplatz (MIC code) 01.06.2026 100.996 51,1414 5.165.076,83 Xetra 01.06.2026 50.178 51,2077 2.569.499,97 CBOE Europe (CEUX) 01.06.2026 15.494 51,2838 794.591,20 Turquoise Europe (TQEX) 01.06.2026 4.947 51,1975 253.274,03 Aquis Europe (AQEU) 05.06.2026 1.018 52,1400 53.078,52 Xetra Gesamt 172.633

51,1810 8.835.520,55



Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht (https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html).

Das Gesamtvolumen der im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom

2. April 2026 bis einschließlich 5. Juni 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 3.548.029 Stück.

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Kontakt:

Martin Ziegenbalg

EVP Investor Relations

Tel. +49 (0) 228 189 63000

Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.