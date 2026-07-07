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EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Release of a capital market information

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Deutsche Telekom AG
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EQS Post-admission Duties announcement: Deutsche Telekom AG / Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) and (3) of Regulation (EU) No 596/2014 in conjunction with Art. 2 (2) and (3) of Delegated Regulation (EU)No 2016/1052
Deutsche Telekom AG: Release of a capital market information

08.07.2026 / 16:58 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

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Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) and (3) of Regulation (EU) No 596/2014 in conjunction with Art. 2 (2) and (3) of Delegated Regulation (EU)No 2016/1052

Deutsche Telekom AG, Bonn, Germany
ISIN: DE0005557508
Bonn, July 8, 2026
Share buy-back program – 1st Interim Notification  
In the period from July 1, 2026 until, and including, July 3, 2026 Deutsche Telekom AG has purchased a number of 908,705 shares within the framework of its current share buy-back program which has been published by the announcement of July 1, 2026 pursuant to Art. 5 (1) lit. a) Regulation (EU) Nr.596/2014 and Art. 2 (1) Delegated Regulation (EU) Nr. 2016/1052.
Date Total number
of shares		 Daily weighted
average price (€)		 Total purchase price without additional acquisition costs (€)
2026-07-01 331,670 24.2116 8,030,261
2026-07-02 289,085 25.0004 7,227,241
2026-07-03 287,950 25.0988 7,227,199
       
       
Total 908,705 24.7437 22,484,701
https://www.telekom.com/en/investor-relations/investor-relations/announcement-of-share-buy-back-2026-1100658.
The total number of shares purchased so far within the framework on the current share buy-back program from July 1, 2026 through, and including, July 3, 2026 amounts to 908,705 shares.
The purchase of shares was carried out exclusively on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra) by a credit institution that has been commissioned by Deutsche Telekom AG.
 

08.07.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Deutsche Telekom AG
Friedrich Ebert Allee 140
53113 Bonn
Germany
Internet: www.telekom.com

 
End of News EQS News Service
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2362886  08.07.2026 CET/CEST

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DatumRatingAnalyst
02.07.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
30.06.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
02.06.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
19.05.26 Deutsche Telekom Buy Goldman Sachs Group Inc.
18.05.26 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.