EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Release of a capital market information
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EQS Post-admission Duties announcement: Deutsche Telekom AG
/ Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) and (3) of Regulation (EU) No 596/2014 in conjunction with Art. 2 (2) and (3) of Delegated Regulation (EU)No 2016/1052
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08.07.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Deutsche Telekom AG
|Friedrich Ebert Allee 140
|53113 Bonn
|Germany
|Internet:
|www.telekom.com
|End of News
|EQS News Service
|
2362886 08.07.2026 CET/CEST
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|Datum
|Rating
|Analyst
|02.07.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|30.06.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|02.06.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|19.05.26
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.05.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.