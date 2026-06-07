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EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

08.06.26 18:08 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Telekom AG / Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Deutsche Telekom AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

08.06.2026 / 18:08 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 
Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) and (3) of Regulation (EU) No 596/2014 in conjunction with Art. 2 (2) and (3) of Delegated Regulation (EU)No 2016/1052

Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Deutsche Telekom AG, Bonn, Deutschland
ISIN: DE0005557508
Bonn, 8. Juni 2026
Erwerb eigener Aktien – 9. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 1. Juni bis einschließlich 5. Juni 2026 wurden insgesamt 1.582.125 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms der Deutschen Telekom AG erworben, das mit der Bekanntmachung vom 2. April 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt wurde.
 
Datum Gesamtzahl der Aktien (Stück) Täglich gewichteter Durchschnittskurs (€) Gesamtkaufpreis ohne Erwerbskosten (€)
01.06.2026 312.727 28,8315 9.016.389
02.06.2026 310.955 28,9958 9.016.389
03.06.2026 317.543 28,3942 9.016.379
04.06.2026 317.770 28,3739 9.016.374
05.06.2026 323.130 27,9033 9.016.393
Gesamt 1.582.125 28,4945 45.081.924

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht: 
https://www.telekom.com/de/investor-relations/details/aktienrueckkaufprogramm-2026-1100654.
Die Gesamtzahl der, im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 2. April 2026 bis einschließlich 5. Juni 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 13.661.271 Aktien.
Der Erwerb der Aktien der Deutschen Telekom AG erfolgte ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch eine von der Deutschen Telekom AG beauftragten Bank.
 

 

08.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Telekom AG
Friedrich Ebert Allee 140
53113 Bonn
Deutschland
Internet: www.telekom.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2341760  08.06.2026 CET/CEST

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04.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
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